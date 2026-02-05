برلماني: نتائج قمة السيسي وأردوغان تدشن شراكة استراتيجية بين مصر وتركيا

قال النائب محمد نشأت العمده عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن المنيا، إن القمة الثانية لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا، التي انعقدت في القاهرة، تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد نشأت العمده في تصريح صحفي له اليوم، أن الاجتماع المشترك برئاسة الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان أظهر الإرادة السياسية القوية لتطوير التعاون في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين ويعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وأشار عضو مجلس النواب. إلى أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها تشمل مجالات الدفاع، والاستثمار، والتجارة، والزراعة، والصحة، والشباب والرياضة، والحماية الاجتماعية، وهو ما يؤكد الطابع الشامل والشراكة الاستراتيجية للعلاقات المصرية-التركية.

وأضاف نائب الصعيد، أن القمة أكدت على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، مع الالتزام بزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي ليصل إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2028، وتطوير بيئات الاستثمار، وتشجيع إقامة المشروعات الصناعية المشتركة، ونقل التكنولوجيا، والتوسع في مجالات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر.

واختتم النائب محمد نشأت العمده حديثه، مؤكدًا أن هذه القمة تمثل خطوة تاريخية لتعميق التعاون الاستراتيجي بين القاهرة وأنقرة، وتعكس التزام القيادة السياسية في البلدين بتعزيز الشراكة الشاملة والمستدامة.