وداعا للمساعدات التقليدية.. نوبيا تشوق لأول هاتف عميل ذكاء اصطناعي في العالم

بدأت العلامة التجارية نوبيا Nubia، التابعة لشركة ZTE، التشويق لهاتفها الرائد القادم، والذي تصفه بأنه أول هاتف ذكي في العالم مزود بوكيل ذكاء اصطناعي AI Agent.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، من المقرر أن يكشف عن الهاتف رسميا خلال فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي WAIC 2026، الذي سيقام في مدينة شنجهاي الصينية خلال الفترة من 17 إلى 20 يوليو.

ونشرت الشركة عبر منصة “ويبو” الصينية، مجموعة من الصور التشويقية التي كشفت التصميم الكامل للهاتف، حيث سيأتي بأربعة ألوان هي: الأسود، والوردي الفاتح، والفضي، والأزرق.

كما يظهر شعار nubia في منتصف الغطاء الخلفي، بينما يضم شريط الكاميرات الأفقي ثلاث عدسات داخل وحدة بيضاوية تمنح الهاتف مظهرا عصريا.

نوبيا تشوق لأول هاتف "AI Agent" في العالم

لكن أبرز ما يميز الهاتف ليس التصميم، بل قدراته في مجال الذكاء الاصطناعي. فقد أعلن رئيس نوبيا "ني فاي" أن الشركة انتهت من تسجيل نموذجها واسع النطاق لوكيل الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن الهاتف سيكون أول جهاز يدمج هذا النظام بشكل كامل، بما يتيح للمستخدمين تنفيذ المهام المعقدة بصورة أكثر استقلالية وذكاء.

وأضافت الشركة أن الهاتف سيعتمد أيضا على مساعد Doubao المطور من شركة بايت دانس، لتقديم تجربة تعتمد على مفهوم الوكيل الذكي، والذي لا يقتصر دوره على الإجابة عن الأسئلة أو إنشاء النصوص، بل يستطيع فهم الأوامر باللغة الطبيعية وتنفيذ مهام متعددة الخطوات عبر تطبيقات مختلفة دون تدخل مباشر من المستخدم.

ووفقا لـ نوبيا، فإن النظام الجديد يعمل على مستوى نظام التشغيل، ما يمنحه القدرة على تنفيذ إجراءات فعلية داخل الهاتف، وهو ما يمثل تطورا ملحوظا مقارنة بميزات الذكاء الاصطناعي التقليدية المتوفرة في الهواتف الحالية.

ولم تكشف الشركة حتى الآن عن المواصفات التقنية الكاملة للهاتف، إلا أنها أكدت أنه سيكون هاتفا رائدا مخصصا للإنتاج التجاري، وليس مجرد نموذج تجريبي.

ومن المتوقع أن تعلن نوبيا عن جميع التفاصيل الرسمية خلال مؤتمر WAIC 2026، مع ترقب واسع لمعرفة مدى تطور تجربة وكيل الذكاء الاصطناعي التي تعد بها الشركة.