لا ماوس ولا لوحة مفاتيح .. جهاز مبتكر يتيح تشغيل الكمبيوتر بحركات اللسان

أعلنت شركة Augmental طرح جهازها المبتكر MouthPad رسميا في الأسواق بعد أن ظهر لأول مرة كفكرة تجريبية خلال معرض CES 2024، إلى جانب إطلاق النسخة التجريبية من جهاز Vox القابل للارتداء، في خطوة تهدف إلى تطوير وسائل جديدة للتحكم بالأجهزة الرقمية دون الحاجة إلى استخدام اليدين.

جهاز جديد يتيح التحكم الكامل بالكمبيوتر باستخدام اللسان

ويأتي MouthPad كجهاز تحكم يثبت داخل الفم، حيث يصنع خصيصا لكل مستخدم على شكل مثبت أسنان رفيع يثبت فوق الأسنان العلوية.

ويضم لوحة لمس حساسة للضغط تستقر على سقف الفم، وتعمل بالتكامل مع تقنية تتبع حركة الرأس لتحريك مؤشر الفأرة وتنفيذ أوامر مثل النقر والسحب والتمرير.

وتتيح الشركة للمستخدمين تخصيص الإيماءات عبر تطبيق مخصص، مشيرة إلى أن أكثر من 100 شخص من ذوي تحديات الحركة يستخدمون الجهاز بشكل يومي، فيما يعتمد عليه بعض المستخدمين لفترات تصل إلى 16 ساعة يوميا.

MouthPad

وكانت Augmental قد كشفت في وقت سابق عن الجيل الثاني من الجهاز، الذي حصل على تحسينات تشمل دعم اختصارات لوحة المفاتيح التي يتم تفعيلها بحركات اللسان، وإمكانية إعادة تعيين أزرار WASD لاستخدامات الألعاب، إلى جانب رفع عمر البطارية إلى أكثر من 7 ساعات ودعم الاتصال بعدة أجهزة في وقت واحد.

وقالت الشركة إن أحد مستخدمي MouthPad تمكن من تسجيل معدل 10.47 بت في الثانية خلال اختبار لدقة التحكم بالمؤشر، وهو مستوى تعتبره Augmental قريبا من أداء بعض واجهات الدماغ والحاسوب المزروعة.

ويبلغ سعر الجهاز 1400 دولار، مع تكلفة إضافية تقارب 100 دولار لإجراء الفحص الخاص بالأسنان اللازم لتصنيعه.

وفي جانب آخر، قدمت الشركة جهاز Vox الذي تصفه بأنه "لوحة المفاتيح" المكملة لمنظومة MouthPad، وهو جهاز صغير يثبت على الجلد ويعتمد على التقاط اهتزازات الجسم بدلا من الصوت عبر الهواء، ما يسمح له بتمييز الكلام حتى عند نطقه بصوت منخفض للغاية.

ويتيح Vox للمستخدمين إرسال الرسائل أو التفاعل مع مساعدات الذكاء الاصطناعي عبر الضغط على زر، أو من خلال إشارة باللسان عند استخدامه مع MouthPad، دون الحاجة إلى التحدث بصوت مرتفع في الأماكن العامة، وهو ما تقول الشركة إنه يوفر مستوى إضافيا من الخصوصية مقارنة بالأجهزة التي تعتمد على الاستماع المستمر.

ومن المقرر إطلاق النسخة التجريبية من Vox بسعر 200 دولار خلال وقت لاحق من العام الجاري، فيما ستوجه عائدات الدفعة الأولى من الجهاز لدعم توفير أجهزة MouthPad للأشخاص الذين يحتاجون إليها.