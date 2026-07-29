وحش الطاقة القادم من Oppo.. هاتف بنحافة مذهلة وبطارية تكفيك لأيام!

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف Oppo A7 Pro Max وقد أكدت الإعلانات التشويقية الرسمية أنه سيحتوي على أكبر بطارية شوهدت في هواتف أوبو على الإطلاق. والآن.

ظهر جهاز آخر من أوبو يحمل رقم الطراز PYE110 في قاعدة بيانات TENAA، كاشفًا عن مواصفاته الأساسية. ويشير منشور حديث على موقع ويبو من قِبل المُسرِّب Bald Panda إلى أنه قد ينتمي إلى سلسلة Oppo A7.

هاتف Oppo A7 Pro Max

أوبو A7 برو ماكس



ووفقا للتسريبات يتميز هاتف Oppo PYE110 بشاشة AMOLED مقاس 6.57 بوصة بدقة FHD+ تبلغ 2372 × 1080 بكسل، بالإضافة إلى مستشعر بصمة مدمج في الشاشة. ومن المتوقع أن يأتي الجهاز مزودًا تحديث ColorOS 16 المبني على نظام Android 16.

أما بالنسبة للتصوير، فقد تم إدراج الهاتف الذكي بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل. ولا يزال تصميم الجهاز مجهولاً، حيث لم تظهر صوره بعد في قاعدة بيانات TENAA.

ميزات هاتف Oppo PYE110

يعمل هاتف Oppo PYE110 بمعالج غير مُحدد بتردد 2.4 جيجاهرتز. وسيتوفر بنسختين من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM): 6 جيجابايت و8 جيجابايت، بالإضافة إلى خيارات تخزين داخلية بسعات 128 جيجابايت و256 جيجابايت و512 جيجابايت. ويحتوي الجهاز على بطارية بسعة 7820 مللي أمبير/ساعة، يُتوقع أن تصل سعتها الفعلية إلى 8000 مللي أمبير/ساعة.

يؤكد الإعلان أيضاً دعم جهاز إرسال الأشعة تحت الحمراء. يبلغ حجم الجهاز 159.1 × 75.8 × 8.8 ملم ويزن حوالي 206 غرامات.