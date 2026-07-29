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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وحش الطاقة القادم من Oppo.. هاتف بنحافة مذهلة وبطارية تكفيك لأيام!

هاتف Oppo A7 Pro Max
هاتف Oppo A7 Pro Max
لمياء الياسين
نتيجة الثانوية العامة 2026

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف Oppo A7 Pro Max  وقد أكدت الإعلانات التشويقية الرسمية أنه سيحتوي على أكبر بطارية شوهدت في هواتف أوبو على الإطلاق. والآن. 

ظهر جهاز آخر من أوبو يحمل رقم الطراز PYE110 في قاعدة بيانات TENAA، كاشفًا عن مواصفاته الأساسية. ويشير منشور حديث على موقع ويبو من قِبل المُسرِّب Bald Panda إلى أنه قد ينتمي إلى سلسلة Oppo A7.

هاتف Oppo A7 Pro Max

أوبو A7 برو ماكس
 

ووفقا للتسريبات يتميز هاتف Oppo PYE110 بشاشة AMOLED مقاس 6.57 بوصة بدقة FHD+ تبلغ 2372 × 1080 بكسل، بالإضافة إلى مستشعر بصمة مدمج في الشاشة. ومن المتوقع أن يأتي الجهاز مزودًا تحديث ColorOS 16 المبني على نظام Android 16.
أما بالنسبة للتصوير، فقد تم إدراج الهاتف الذكي بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل. ولا يزال تصميم الجهاز مجهولاً، حيث لم تظهر صوره بعد في قاعدة بيانات TENAA.

ميزات هاتف Oppo PYE110 

يعمل هاتف Oppo PYE110 بمعالج غير مُحدد بتردد 2.4 جيجاهرتز. وسيتوفر بنسختين من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM): 6 جيجابايت و8 جيجابايت، بالإضافة إلى خيارات تخزين داخلية بسعات 128 جيجابايت و256 جيجابايت و512 جيجابايت. ويحتوي الجهاز على بطارية بسعة 7820 مللي أمبير/ساعة، يُتوقع أن تصل سعتها الفعلية إلى 8000 مللي أمبير/ساعة.

يؤكد الإعلان أيضاً دعم جهاز إرسال الأشعة تحت الحمراء. يبلغ حجم الجهاز 159.1 × 75.8 × 8.8 ملم ويزن حوالي 206 غرامات.

شركة أوبو سلسلة Oppo A7 هواتف أوبو شاشة AMOLED خيارات تخزين ذاكرة الوصول العشوائي كاميرا أمامية

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