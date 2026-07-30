إعلامي مجلس الوزراء يرصد استمرار النشاط التشغيلي بميناء دمياط بكفاءة كاملة

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أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن ميناء دمياط يواصل تقديم خدماته البحرية واللوجستية على مدار الساعة دون توقف بما يلبي احتياجات الخطوط الملاحية والمتعاملين مع الميناء.

وأشار إلى أن حركة التداول بالميناء تشهد انتظامًا بكافة القطاعات، لضمان انسيابية الأعمال والحفاظ على معدلات التشغيل المستهدفة.

كما يشهد الميناء استمرار النشاط التشغيلي بكفاءة كاملة، حيث تشهد مختلف المحطات والأرصفة انتظامًا في حركة استقبال ومغادرة السفن، إلى جانب استمرار أعمال الشحن والتفريغ وتداول والبضائع بمختلف أنواعها وفق المعدلات التشغيلية المقررة.