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مجلس الوزراء يرصد استمرار النشاط التشغيلي بميناء دمياط بكفاءة كاملة على مدار الساعة| صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إعلامي مجلس الوزراء يرصد استمرار النشاط التشغيلي بميناء دمياط بكفاءة كاملة

ميناء دمياط
ميناء دمياط
أ ش أ
نتيجة الثانوية العامة 2026

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن ميناء دمياط يواصل تقديم خدماته البحرية واللوجستية على مدار الساعة دون توقف بما يلبي احتياجات الخطوط الملاحية والمتعاملين مع الميناء.

وأشار إلى أن حركة التداول بالميناء تشهد انتظامًا بكافة القطاعات، لضمان انسيابية الأعمال والحفاظ على معدلات التشغيل المستهدفة.

كما يشهد الميناء استمرار النشاط التشغيلي بكفاءة كاملة، حيث تشهد مختلف المحطات والأرصفة انتظامًا في حركة استقبال ومغادرة السفن، إلى جانب استمرار أعمال الشحن والتفريغ وتداول والبضائع بمختلف أنواعها وفق المعدلات التشغيلية المقررة.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ميناء دمياط البضائع

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