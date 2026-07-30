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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وكيل إعلام الشيوخ: وحدة الصف الوطني تحصّن الدولة.. وشفافية التعامل مع حادث ميناء دمياط عززت ثقة المواطنين

النائب أيمن حامد
النائب أيمن حامد
عبد الرحمن سرحان
نتيجة الثانوية العامة 2026

أكد النائب أيمن حامد، وكيل لجنة الاعلام بمجلس الشيوخ، أن إدارة الدولة المصرية لحادث ميناء دمياط عكست مستوىً عاليًا من الكفاءة والجاهزية، مشيدًا بسرعة تعامل الأجهزة المعنية مع الواقعة، وإعلان نتائج التحقيقات الأولية بكل شفافية، بما رسخ ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وأكد قدرتها على إدارة الأزمات باحترافية ومسؤولية.

مواجهة الشائعات ومحاولات التشكيك

وأوضح حامد أن إعلان المعلومات الدقيقة في توقيتها المناسب أسهم في مواجهة الشائعات ومحاولات التشكيك، مؤكدًا أن الشفافية أصبحت ركيزة أساسية في إدارة الدولة للأحداث المرتبطة بالأمن القومي، وتعكس نهجًا يقوم على الوضوح والمصارحة مع المواطنين.

وأشاد بالأداء المسؤول للإعلام الوطني، مؤكدًا أنه تعامل مع الحادث بمهنية عالية، واعتمد على المصادر والبيانات الرسمية، بما أسهم في حماية الوعي العام، والتصدي لحملات التضليل، وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة.

القيادة السياسية تدير الملفات الإقليمية

وأكد أيمن حامد أن القيادة السياسية تدير الملفات الإقليمية برؤية متوازنة وحكمة، واضعة حماية الأمن القومي المصري واستقرار الدولة في مقدمة أولوياتها، مشددًا على أن وحدة الجبهة الداخلية والاصطفاف خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات.

واختتم النائب أيمن حامد تصريحاته بالتأكيد على أن تلاحم الشعب المصري مع مؤسسات دولته هو الضمانة الحقيقية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وأن مصر ستظل قادرة على حماية سيادتها وإفشال أي محاولات تستهدف جرها إلى دائرة الصراع أو النيل من مقدراتها.

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