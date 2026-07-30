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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس صحة النواب: مصر خط أحمر.. وثقتنا في قيادتنا ومؤسساتنا الوطنية

الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب
الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب
فريدة محمد
نتيجة الثانوية العامة 2026

أكد الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، الدعم الكامل للقيادة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية، وتأييده لكل ما تتخذه من قرارات وإجراءات لحماية أمن مصر وسيادتها ومقدرات شعبها.

كما أكد الدكتور شريف باشا، ثقته في التزام الدولة بالشفافية الكاملة، وإعلان الحقائق للرأي العام دون إخفاء أي معلومات، بما يحفظ حق المواطن في المعرفة ويقطع الطريق أمام الشائعات.

ووجه "باشا" الشكر والتقدير لأجهزة الدولة المعنية على حسن إدارتها السريعة والحاسمة للأزمة، مؤكدا أهمية الاصطفاف خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وحزم لردع أي اعتداء أو مساس بالمنشآت الحيوية.

وأكد رئيس لجنة الصحة أن مصر خط أحمر، وأن كل المحاولات الخبيثة لجر البلاد إلى دائرة الصراعات الإقليمية المشتعلة ستتحطم دائمًا أمام حكمة الدولة المصرية ووعي الشعب.

واختتم الدكتور شريف باشا تصريحاته بتأكيد كل الدعم لقواتنا المسلحة الباسلة، وثقتنا الكاملة في قدرتها على حماية الوطن، وصون سيادته، والدفاع عن أمنه ومقدراته.

الدكتور شريف باشا رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب مؤسسات الدولة المصرية الحقائق مؤسسات الدولة

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