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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

زيادة عدد الأطباء.. أبرز توصيات صحة النواب بشأن أزمات المنظمة الطبية

شريف باشا
شريف باشا
فريدة محمد

أصدرت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، حزمة من التوصيات للحكومة، لوضع حد للأزمات المزمنة التي تواجه المنظومة الطبية في المحافظات.

وجاءت هذه القرارات الحاسمة لترسم خارطة طريق بمدد زمنية محددة، بهدف تفعيل المنشآت الطبية المتعثرة، وتلبية حاجات المواطنين في قنا والبحر الأحمر من نقص الخدمات وسد العجز في الأسرة والكوادر البشرية.

توصيات اللجنة

وأوصت اللجنة بالآتي:
أولاً: زيادة أسرة العناية بمحافظة قنا.
ثانياً: الإسراع في إنشاء مستشفيات بمحافظة قنا ووضع جدول زمني واستراتيجية واضحة لسد العجز في عدد الأسرة مع تعهد وزارة التخطيط بإدراج المستشفى في العام الحالي.
ثالثاً: زيادة عدد الأطباء والتمريض بمحافظة قنا خصوصاً في التخصصات الملحة.
رابعاً: تشغيل مستشفى دشنا في موعد أقصاه نوفمبر 2026.
خامساً: إغلاق تام للوحدة الصحية بتوماس وعافية وتقديم الخدمة خلال أقرب وحدة لحين تطبيقها.
سادساً: استلام مستشفى رأس غارب في موعد أقصاه ديسمبر 2026.

وشددت اللجنة برئاسة الدكتور شريف باشا على ضرورة التدخل الفوري لرفع كفاءة أقسام الطوارئ وسد العجز في الكوادر البشرية وتلبية المستحقات المالية للأطقم الطبية؛ حيث ركزت النقاشات على معالجة الاختناقات الصحية في محافظتي قنا والبحر الأحمر، وتنسيق الجهود مع الوزارات المعنية لضمان إدراج المشروعات الصحية المتوقفة ضمن الخطط الاستثمارية الحالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتشغيلها دون أي تأخير إضافي.
 

شريف باشا البرلمان مجلش النواب لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب

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