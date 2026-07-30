نائب: يجب رفض أي محاولات تستهدف جر مصر إلى دائرة الصراعات

وجّه النائب السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ ووكيل لجنة الصناعة، الشكر للدولة المصرية على ما أظهرته من شفافية وسرعة في التعامل مع حادث ميناء دمياط، مؤكدًا أن إعلان الحقائق للرأي العام أولًا بأول يعكس نهج الدولة القائم على الوضوح والمصداقية في إدارة الأزمات.

وأكد غنيم أن المرحلة الحالية تتطلب اصطفافًا وطنيًا كاملًا خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، مع رفض أي محاولات تستهدف جر مصر إلى دائرة الصراعات أو المساس بأمنها واستقرارها، مشددًا على أن الدولة المصرية قادرة على حماية مقدراتها والتعامل باحترافية مع مختلف التحديات.

وأضاف أن الإعلام الوطني يتحمل مسؤولية تاريخية في التعامل مع القضايا القومية، لافتًا إلى أن المهنية والموضوعية وتحري الدقة هي الأساس في نقل الحقائق، بعيدًا عن التسرع أو الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة وزعزعة ثقة المواطنين.

وقال غنيم: "الإعلام الحقيقي هو الذي يبني ويساند الدولة، ولا يتعجل في إصدار الأحكام أو نشر معلومات غير دقيقة قد تضر بالمصلحة الوطنية. والإعلام الوطني شريك أساسي في تعزيز الوعي، وترسيخ الثقة، ودعم جهود الدولة في مواجهة التحديات."

كما وجه النائب السعيد غنيم ، التحية لكافة وسائل الإعلام الوطنية التي تعاملت مع الواقعة بمسؤولية واحترافية، مؤكدًا أن الالتزام بالحقائق والمهنية يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة حملات التشكيك والاستهداف، ويعكس وعيًا وطنيًا يساند الدولة ويحافظ على أمنها واستقرارها.