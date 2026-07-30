رئيس حزب العربي الناصري: شفافية الدولة في حادث ميناء دمياط تؤكد قوة مؤسساتها

أكد الدكتور محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري، وعضو مجلس الشيوخ أن إعلان الدولة المصرية نتائج التحقيقات الأولية بشأن حادث ميناء دمياط بكل شفافية يعكس نهجًا راسخًا في المصارحة مع المواطنين، ويؤكد أن مؤسسات الدولة تتحرك وفق قواعد واضحة ومسؤولة في إدارة الأزمات والملفات المرتبطة بالأمن القومي.

الدولة المصرية بعثت برسالة واضحة

وقال أبو العلا إن الدولة المصرية بعثت برسالة واضحة مفادها أن الحقائق تُعلن للرأي العام في توقيتها المناسب، بعيدًا عن التعتيم أو ترك المجال للشائعات، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في مؤسساتهم ويقطع الطريق أمام محاولات التشكيك أو استغلال الأحداث لتحقيق أهداف معادية.

وشدد رئيس حزب العربي الناصري على ضرورة الالتفاف خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، مؤكدًا أن مصر لن تسمح لأي طرف بجرها إلى دوائر صراع تستهدف النيل من أمنها واستقرارها أو التأثير على مصالحها الوطنية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية يمثل أولوية في مثل هذه الظروف.

ندعم الدولة المصرية

وأضاف أن الأداء الذي قدمه الإعلام الوطني خلال متابعة الحادث يستحق التقدير، بعدما التزم بالمهنية واعتمد على المصادر الرسمية، وتعامل مع القضية باعتبارها شأنًا يتعلق بالأمن القومي، بعيدًا عن التسرع أو الانسياق وراء معلومات غير موثقة.

وأوضح أبو العلا أن الإعلام المسؤول لا يكتفي بنقل الأخبار، بل يؤدي دورًا وطنيًا في ترسيخ الوعي العام، وحماية المجتمع من الشائعات، ودعم مؤسسات الدولة في مواجهة حملات التضليل، مؤكدًا أن الإعلام الذي يبني الثقة ويستند إلى الحقائق هو أحد أهم أدوات حماية الأمن القومي.

وأكد رئيس حزب العربي الناصري أن وحدة المصريين ووعيهم، إلى جانب كفاءة مؤسسات الدولة، تمثل الضمانة الحقيقية لإفشال أي محاولات تستهدف المساس بأمن مصر أو زعزعة استقرارها.