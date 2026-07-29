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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أول رد من الزوج صاحب واقعة «الخيانة الزوجية» في «جناين الملاحة» بالإسماعيلية بعد تداول الفيديو

المنشور
المنشور
الإسماعيلية انجي هيبة
نتيجة الثانوية العامة 2026

نشر الزوج صاحب واقعة الخيانة الزوجية في فيديو  "جناين الملاحة" بمحافظة الإسماعيلية، والذي نشرته زوجته قبل أيام قليلة وتصدر التريند ، منشورا ردًا على ما أُثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


وقال، في بيان نشره عبر صفحته، إن هناك خلافات أسرية قائمة بينه وبين زوجته منذ فترة، مؤكدًا أنه حرص طوال هذه المدة على عدم الحديث عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي احترامًا لخصوصية الأسرة، مضيفًا أن كل من يعرفه يعلم أنه لا يتناول شؤونه العائلية على مواقع التواصل.


وأوضح أن الفيديو المتداول تم تصويره في مكان عام أثناء وجوده مع مجموعة من أصدقائه، مشيرًا إلى أن المقطع أُرفق بعبارات واتهامات لا تعكس – بحسب قوله – ما يظهر في الفيديو، ولا يقر بصحتها.
وأكد أنه لن يدخل في تبادل الاتهامات أو كشف تفاصيل حياته الخاصة عبر مواقع التواصل، احترامًا لنفسه ولأسرته، مشددًا على أن إظهار الحقيقة سيكون من خلال الطرق الرسمية عند الحاجة.
كما ناشد الجميع عدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول أي محتوى يمس خصوصية أي طرف لحين اتضاح الحقائق، موجهًا الشكر لكل من تواصل معه باحترام، داعيًا الله أن يصلح الأحوال ويحفظ الجميع.
واختتم بيانه بالتأكيد على أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من ساهم في الإساءة إليه أو نشر اتهامات دون التحقق من الحقيقة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

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