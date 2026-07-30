إضافة مقرر وقوف لقطاري 1014 / 1015 بمحطة أبوتيج اليوم وغدا فقط.. وتشغيل 718 / 723 بين أسيوط وسوهاج غدا

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في إطار حرصها على تلبية الطلب المتزايد لحركة السفر بمختلف المناطق والتيسير على جمهور الركاب، قررت الآتي :

- وقوف القطارين رقمي 1014 / 1015 (القاهرة / أسوان والعكس) بمحطة أبو تيج في رحلتي الذهاب والعودة، وذلك يومي 30 و31 يوليو 2026 فقط.

- تشغيل القطارين رقمي 718 / 723 (أسيوط / سوهاج والعكس) يوم الجمعة الموافق 31 يوليو 2026 فقط.

يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والاستجابة لاحتياجات جمهور الركاب، بما يسهم في توفير أفضل سبل الراحة والتيسير على المسافرين.