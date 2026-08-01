مهرجان جرش.. اختتام عروض مهرجان المونودراما المسرحي الرابع بمسرحية "الغداء الأخير"

اختتمت مساء اليوم الجمعة عروض مهرجان المونودراما المسرحي الرابع الذي يقام ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون ال 40 بعرض مسرحية " الغداء الأخير" من الأردن.

وتجسد المسرحية نص وإخراج نجوى قندقجي، وتمثيل ريتا عكروش، وعرضت على المسرح الدائري، حالة الصمود لدى المرأة الفلسطينية التي تستذكر أفراد العائلة الغائبين في أجواء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء إعدادها الأطباق التقليدية في المطبخ.

ويركز على قسوة التهجير والفقد الذي تتعرض له المرأة الفلسطينية وتفاصيل الحياة اليومية التي تحاول التمسك بها كنوع من المقاومة في ظل المحاولات الجارية لطمس الهوية، واقتلاع الجذور التاريخية التي تمتد عبر الأجيال.

مهرجان المونودراما المسرحي الرابع

هذا، وتختتم مساء السبت على المسرح الرئيسي بالمركز الثقافي الملكي فعاليات مهرجان المونودراما المسرحي الرابع بحفل توزيع الجوائز.

وشهدت الدورة الرابعة مشاركة عروض مسرحية من: الأردن، تونس، البحرين، العراق، السعودية، ليبيا، مصر، السودان، فلسطين، وسوريا.

وتتنافس الأعمال المشاركة على جوائز: أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل سينوغرافيا، أفضل نص مسرحي، أفضل إخراج، إضافة إلى جائزة لجنة التحكيم الخاصة.