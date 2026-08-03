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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تزف أخبارا سارة بشأن حالة الجو بعد ساعات

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

بعد أيام من الأجواء شديدة الحرارة وبلوغ الموجة الحارة ذروتها، تبدأ الأحوال الجوية في استعادة قدر من الاعتدال تدريجيًا. 

وتشير أحدث التوقعات إلى انكسار حدة الموجة الحارة، مع بدء انخفاض تدريجي في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الثلاثاء على أغلب أنحاء البلاد، لتتراجع القيم تدريجيًا مقارنة بالأيام الماضية، مع استمرار الطقس حارًا نهارًا، لكنه أقل شدة، بينما تصبح الأجواء أكثر اعتدالًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

الأرصاد
الأرصاد 

أكدت الدكتورة منار غانم، رئيس المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تجاوزت ذروة الموجة شديدة الحرارة التي شهدتها الأيام الماضية، مشيرة إلى أن انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة يبدأ من الثلاثاء، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة سيُبقي الإحساس بالأجواء الحارة خلال معظم ساعات النهار.

حالة الطقس
الأرصاد 

وقالت  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن مصر تعرضت منذ الأربعاء الماضي لموجة شديدة الحرارة بلغت ذروتها يومي السبت والأحد، حيث سجلت القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية، بينما وصلت الحرارة المحسوسة إلى 41 و42 درجة نتيجة الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة.

حالة الطقس
الأرصاد 

وأضافت أن ارتفاع الرطوبة هو السبب الرئيسي في زيادة الإحساس بدرجات الحرارة، لافتة إلى أن نسب الرطوبة تتراوح بين 80 و85% في القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتصل إلى 95 و100% على السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط.

وأوضحت أن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض تدريجيًا اعتبارًا من الثلاثاء، لتتراوح العظمى على القاهرة بين 35 و36 درجة مئوية، إلا أن المواطنين لن يشعروا بانخفاض كبير بسبب استمرار ارتفاع الرطوبة، حيث تظل الحرارة المحسوسة أعلى من القيم المسجلة بعدة درجات.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 4 أغسطس 2026 وحتى السبت 8 أغسطس 2026، مشيرة إلى تشكيل انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين (1 إلى 2) درجة مئوية.

وأوضحت الهيئة أن الطقس يسوده طابع مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، ومائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، بينما يكون شديد الحرارة رطباً نهاراً على أغلب المناطق، وحاراً رطباً على السواحل الشمالية.

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 4 أغسطس 2026 وحتى السبت 8 أغسطس 2026 :
شبورة مائية: تتكون شبورة مائية صباحاً من الساعة (4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

نشاط الرياح: ينشط الرياح أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة خلال الفترة من الثلاثاء 04 أغسطس إلى السبت 08 أغسطس.

ارتفاع نسب الرطوبة: يزيد ارتفاع نسب الرطوبة من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (2 إلى 4) درجات مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة (العظمى والمحسوسة) خلال الفترة:
القاهرة الكبرى والوجه البحري: تتراوح العظمى بين 35 و36 درجة، بينما تصل المحسوسة إلى 37-38 درجة.

السواحل الشمالية: تتراوح العظمى بين 30 و31 درجة، والمحسوسة بين 33 و35 درجة.

شمال الصعيد: تتراوح العظمى بين 37 و38 درجة، والمحسوسة بين 39 و40 درجة.

جنوب الصعيد: تتراوح العظمى بين 40 و45 درجة، وتصل المحسوسة إلى ما بين 41 و46 درجة.

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على أهمية متابعة التحديثات والنشره الجوية اليومية الصادرة عنها تحسباً لأي التغيرات طارئة.

الأحوال الجوية درجات الحرارة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية

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