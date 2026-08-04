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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يبحث مع وفد هيئة إنقاذ الطفولة دعم الاستثمار فى رأس المال البشرى والخدمات الصحية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بوفد هيئة إنقاذ الطفولة ، والذى ضم ماتيو كابروتى مدير الهيئة القطرى فى مصر، وسيسليا مارتينسن مدير الهيئة فى السويد، ومرافقيهما، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك فى عدد من الملفات التنموية والخدمية .

ويأتى ذلك فى ضوء جهود المحافظة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى ، وتنفيذاً لمستهدفات إستراتيجية أسوان 2040 للعمل الأهلى والتنموى .

إستعراض محاور إستراتيجية أسوان 2040
وخلال اللقاء، إستعرض المهندس عمرو لاشين محاور إستراتيجية أسوان 2040 للعمل الأهلى والتنموى، والتى ترتكز على عدد من القطاعات الرئيسية، تشمل التنمية العمرانية والتنمية الحضرية والبنية الأساسية، من خلال تحسين المظهر الحضارى وتجميل الطرق والميادين العامة، إلى جانب تنمية الإقتصاد والمجتمع المحلى عبر تعزيز ثقافة العمل التطوعى، وتنمية مهارات الشباب، ودعم المشاركة المجتمعية .
كما تناولت الإستراتيجية قطاع البيئة والتكيف المناخى والتنمية الخضراء من خلال التوسع فى زيادة الرقعة الخضراء ، ونشر الوعى البيئي ، والحفاظ على البيئة المحلية ، فضلاً عن قطاع التنمية السكانية والإجتماعية والصحية والرعاية المتكاملة، بما يسهم فى دعم التماسك المجتمعى، وتعزيز السلوكيات الإيجابية والصحية .

" أسوان بشبابها أجمل" بوابة للإستثمار فى الإنسان


وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تنفذ العديد من المبادرات التنموية تحت مظلة مبادرة "أسوان بشبابها أجمل"، والتى تستهدف تعظيم المشاركة المجتمعية، والإستثمار فى طاقات الشباب، وبناء الإنسان، مؤكداً أن اللقاء مع وفد هيئة إنقاذ الطفل الدولية يأتى فى إطار تحقيق التكامل بين جهود الهيئة وإستراتيجية المحافظة بما يدعم الإستثمار فى رأس المال البشرى، ويعزز جهود التنمية المستدامة .

مبادرة "منابر الشباب "
تنظمها مديرية الشباب والرياضة تحت رعاية السيد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، وتمثل نموذجاً محلياً رائداً للإستثمار فى طاقات الشباب بما تتضمنه من برامج تستهدف تأهيل 1000 شاب وفتاة من أبناء المحافظة فى مجالات القيادة، والتخطيط الإستراتيجى، والتنمية المجتمعية، تمهيداً لإختيار 100 شاب وفتاة يمثلون نخبة المشاركين ليكونوا سفراء لإستراتيجية أسوان 2040، وينقلوا ثقافة التنمية والمشاركة المجتمعية إلى مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة .

دعم مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان
ومن جانبه، إستعرض وفد هيئة إنقاذ الطفولة أبرز أنشطة الهيئة وبرامجها التنموية، مؤكداً جاهزيته لدعم مستشفى أسوان للصحة النفسية وعلاج الإدمان بالسد العالى شرق من خلال المساهمة فى دعم البنية الأساسية، وتوفير عدد من المستلزمات الطبية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع محافظة أسوان والجهات المعنية، بما يسهم فى الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .


يعكس اللقاء حرص محافظة أسوان على توسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الدولية بما يدعم تنفيذ إستراتيجية أسوان 2040، ويعزز الإستثمار فى رأس المال البشرى، إلى جانب دعم القطاع الصحى، وتفعيل الشراكات التنموية التى تسهم فى تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة .

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