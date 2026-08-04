فتح محور مرورى جديد بدراو .. محافظ أسوان يتابع تنفيذ أعمال الرصف لتسهيل حركة المواطنين

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو جهودها لفتح محاور مرورية جديدة، بما يسهم فى تسهيل حركة المواطنين ، وتخفيف التكدس المرورى داخل المدينة وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

الإنتهاء من أعمال رصف الطريق الموازى

وأوضح سيد سعدى رئيس مركز ومدينة دراو أنه تم الانتهاء من أعمال رصف الطريق الموازى الرابط بين الطريق الرئيسى الزراعى أسوان / القاهرة، والطرق الداخلية بالمدينة، والذى يخدم 3 مدارس، بما يساهم فى تحسين الحركة المرورية وتوفير مسارات آمنة للمواطنين والطلاب .

تنفيذ الرصف بالأنترلوك

وأشار رئيس المدينة إلى أن أعمال الرصف تم تنفيذها بتركيب بلاطات الأنترلوك بطول 350 متراً، وبتكلفة بلغت 1.5 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية، وذلك تحت إشراف مديرية الطرق .

جهود متنوعة



وأكد سيد سعدى أنه بالتوازى مع أعمال الرصف، قامت الوحدة المحلية بتنفيذ أعمال الإزالة ورفع الأنقاض باستخدام معداتها، لتهيئة الطريق أمام حركة المركبات والمواطنين ، وإظهار المنطقة بالمظهر الحضارى اللائق .

دعم البنية التحتية وتحسين الخدمات

وتأتى هذه الأعمال فى إطار خطة محافظة أسوان لتطوير شبكة الطرق الداخلية، ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يحقق السيولة المرورية، ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان .



يعكس تنفيذ أعمال رصف الطريق الموازى بمدينة دراو إستمرار جهود محافظة أسوان فى تطوير شبكة الطرق وفتح محاور مرورية جديدة، بما يسهم فى تخفيف التكدس المرورى، وتحسين جودة الخدمات، ودعم خطط التنمية المحلية والارتقاء بمستوى البنية التحتية.