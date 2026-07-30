توفيق السيد: عصام عبدالفتاح رجل المرحلة ويستحق الدعم من الجميع

أكد توفيق السيد، الخبير التحكيمي، دعمه لقرار اتحاد الكرة بتعيين عصام عبدالفتاح رئيسًا للجنة الحكام، مشيرًا إلى أنه يمتلك خبرات كبيرة وعلاقات جيدة على المستويين الإفريقي والدولي.

اتحاد الكرة

وقال توفيق السيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة CBC: "عصام عبدالفتاح قيمة كبيرة في التحكيم المصري، وكان في صدام مع الأهلي فعلًا، ولكنه كان شغال كويس في التحكيم".

وأضاف: "ربما كانت بعض التصريحات غير مطلوبة في وقتها، ولما بنتكلم كتير بنقع في خطأ، وأنا مع اختيار اتحاد الكرة تعيين عصام عبدالفتاح رئيسًا للجنة الحكام".

وتابع: "جمال الغندور، وسمير عثمان، وياسر عبدالرؤوف، كانوا يستطيعون إدارة لجنة الحكام، ولكن تم اختيار عصام عبدالفتاح".

وأوضح: "اتحاد الكرة يرى إن عصام عبدالفتاح رجل المرحلة، خاصة وأن له علاقات جيدة بالاتحاد الإفريقي والدولي، وأنا أدعمه".

واختتم توفيق السيد تصريحاته قائلًا: "نحتاج لدعم رئيس لجنة الحكام المصري، لأننا رأينا 3 خبراء أجانب لم يقدموا أي شيء للتحكيم".