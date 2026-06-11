3 أيام إجازة متصلة.. بشرى سارة للقطاع الخاص بقرار حكومي

في إطار توحيد مواعيد الإجازات الرسمية للعاملين بمختلف قطاعات الدولة، أعلن وزير العمل حسن رداد، أن يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026 يُعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2025، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية لعام 1448 هـ، بدلاً من التاريخ الميلادي الموافق للأول من شهر المحرم، طبقًا لما تسفر عنه الرؤية الشرعية.

وجاء هذا القرار تماشيًا مع قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن إجازة العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، حيث تم ترحيل الإجازة من الأربعاء 17 يونيو إلى الخميس 18 يونيو.



إجازة القطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية

أوضح وزير العمل أن الوزارة أصدرت، اليوم الخميس، الكتاب الدوري رقم (16) لسنة 2026 بشأن منح العاملين بالقطاع الخاص هذه الإجازة، مع التأكيد على أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل خلال هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يستحق العامل، في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر، أو يُمنح يومًا آخر عوضًا عنه، وذلك وفقًا لأحكام قانون العمل.

3 أيام إجازة متصلة بعد الترحيل

بعد صدور قرار بترحيل إجازة رأس السنة الهجرية من يوم الأربعاء إلى يوم الخميس، يتمكن العاملون في القطاعين العام والخاص من الحصول على عطلة متصلة لمدة 3 أيام متتالية تشمل:

- الخميس 18 يونيو: إجازة رأس السنة الهجرية.

- الجمعة 19 يونيو: العطلة الأسبوعية الرسمية.

- السبت 20 يونيو: العطلة الأسبوعية الرسمية.

توجيهات وزير العمل لمديريات المحافظات

وجّه وزير العمل رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري مديريات العمل بالمحافظات بمتابعة تنفيذ أحكام الكتاب الدوري داخل مواقع العمل والإنتاج، ونشر أحكامه بين المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل، والتأكد من الالتزام الكامل بحقوق العاملين المقررة قانونًا.

كما قدّم وزير العمل التهنئة إلى عمال مصر وأصحاب الأعمال والشعب المصري بمناسبة حلول إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر وشعبها بمزيد من التقدم والاستقرار والرخاء.



أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى 2026

تبرز إجازة رأس السنة الهجرية 2026 كأول إجازة رسمية منتظرة ضمن التقويم المتبقي لشهر يونيو، حيث يترقب العاملون الإعلان الرسمي بشأنها، بعد استئناف العمل في القطاعين العام والخاص في الأول من يونيو عقب عطلة عيد الأضحى التي امتدت من الثلاثاء 26 مايو وحتى الأحد 31 مايو.

ويأتي تحديد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 في وقت يتطلع فيه الملايين من الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص إلى هذه العطلة الدينية، خاصة بعد تطبيق سياسة ترحيل بعض الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع، مما يتيح الاستفادة من عطلات متصلة لعدة أيام.

قرار حكومي بشأن إجازة رأس السنة الهجرية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 18 من شهر يونيو عام 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة إجازة رأس السنة الهجرية، بدلاً من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأربعاء 17 يونيو، طبقًا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية.

ويسري القرار على العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المحددة.





الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

جاءت قائمة الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2026 للعاملين في كافة قطاعات الدولة كالتالي:

الخميس 18 يونيو 2026: إجازة رأس السنة الهجرية.

الثلاثاء 30 يونيو 2026: إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.

الخميس 23 يوليو 2026: إجازة عيد ثورة 23 يوليو.

الأربعاء 26 أغسطس 2026: إجازة المولد النبوي الشريف.

الثلاثاء 6 أكتوبر 2026: إجازة عيد القوات المسلحة (نصر أكتوبر).

أهمية ترحيل الإجازات الرسمية

تسهم سياسة ترحيل الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع في منح العاملين فرصة للاستفادة من عطلات أطول، كما تساعد على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الشخصية، وهو ما يفسر الاهتمام الكبير بقرارات الحكومة المتعلقة بـ إجازة رأس السنة الهجرية وغيرها من الإجازات الرسمية كل عام.