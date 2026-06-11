3 أيام متتالية.. إجازة رأس السنة الهجرية2026

ارتفعت عمليات البحث عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية2026، باعتبارها أول إجازة رسمية مقبلة خلال شهر يونيو الجاري .

موعد إجازة رأس السنة الهجرية

تحل إجازة رأس السنة الهجرية لعام 1448 هجريًا يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2026، وفقًا للحسابات الفلكية، لتكون أول إجازة رسمية يحصل عليها المواطنون في مصر بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك.

رئيس الوزراء يعلن إجازة رأس السنة الهجرية

أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا يقضي بأن يكون يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1448 هجرية، طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية.

يشمل هذا القرار العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

3 أيام إجازة رأس السنة الهجرية

وبعد قرار رسمي من رئيس الوزراء بترحيل إجازة رأس السنة الهجرية، يتمتع الموظفون بـ 3 أيام عطلة متتالية وهي:

الخميس: إجازة رأس السنة الهجرية (مرحلة).

الجمعة: العطلة الأسبوعية الرسمية.

السبت: العطلة الأسبوعية الرسمية.

متى رأس السنة الهجرية 1448

تحدد دار الإفتاء المصرية متى رأس السنة الهجرية الجديدة 1448، من خلال استطلاع هلال شهر المحرم وهو أول شهور العام الهجري الجديد 1448، وذلك بعد غروب شمس يوم الإثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة الجاري لعام 1447، و15 يونيو 2026 م، للتحقق مما إذا كان شهر ذي الحجة الهجري 29 يومًا.

وحينها يكون الإثنين 15 يونيو 2026 هو آخر أيام العام الهجري 1447، ويوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2026 هو أول أيام شهر المحرم وبداية السنة الجديدة، أما إذا لم تثبت رؤية الهلال، فيكون الثلاثاء هو المتمم لشهر ذي الحجة الهجري 1447 هـ، ويكون يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2026 هو غرة شهر المحرم أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1448هـ.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

تشمل قائمة الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام الجاري:

إجازة رأس السنة الهجرية

الأربعاء 17 يونيو 2026.

إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو

الثلاثاء 30 يونيو 2026.

إجازة عيد ثورة 23 يوليو

الخميس 23 يوليو 2026.

إجازة المولد النبوي الشريف

الأربعاء 26 أغسطس 2026.

عيد القوات المسلحة

الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.