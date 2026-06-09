موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 بعد قرار الحكومة

تبرز موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 كأول إجازة رسمية منتظرة ضمن التقويم المتبقي لشهر يونيو، حيث يترقب العاملون الإعلان الرسمي بشأنها، بعد استئناف العمل في القطاعين العام والخاص في الأول من يونيو عقب عطلة عيد الأضحى التي امتدت من الثلاثاء 26 مايو وحتى الأحد 31 مايو.



ويأتي تحديد موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 في وقت يتطلع فيه الملايين من الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص إلى هذه العطلة الدينية، خاصة بعد تطبيق سياسة ترحيل بعض الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع، مما يتيح الاستفادة من عطلات متصلة لعدة أيام.



قرار حكومي بشأن إجازة رأس السنة الهجرية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الخميس الموافق ۱۸ من شهر يونيو عام ۲۰۲٦ ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية، بدلاً من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام ١٤٤٨ هجرية، طبقاً لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية.

ويسري القرار على العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.

أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى 2026

بحسب الأجندة الرسمية للإجازات، فإن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 يصادف يوم الأربعاء 17 يونيو، لتكون بهذا أول عطلة رسمية بعد عيد الأضحى، وتم ترحيلها للخميس التالي بقرار حكومي.

كما تأتي إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، وهي ثاني الإجازات الرسمية خلال الشهر نفسه، مما يجعل يونيو من أكثر الأشهر التي تشهد مناسبات وعطلات رسمية.



ترحيل إجازة رأس السنة الهجرية

بعد صدور قرار بترحيل موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 من يوم الأربعاء إلى يوم الخميس، يتمكن العاملون من الحصول على عطلة متصلة لمدة 3 أيام متتالية تشمل:

الخميس: إجازة رأس السنة الهجرية (مرحلة).

الجمعة: العطلة الأسبوعية الرسمية.

السبت: العطلة الأسبوعية الرسمية.

وينطبق الأمر ذاته على إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، حال اتخاذ قرار بترحيلها إلى نهاية الأسبوع، وذلك وفق السياسة التي تتبعها الحكومة خلال السنوات الأخيرة لتنظيم الإجازات الرسمية.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

جاءت قائمة الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2026 للعاملين في كافة قطاعات الدولة الحكومي وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص كالتالي:

الخميس 18 يونيو 2026: إجازة رأس السنة الهجرية.

الثلاثاء 30 يونيو 2026: إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.

الخميس 23 يوليو 2026: إجازة عيد ثورة 23 يوليو.

الأربعاء 26 أغسطس 2026: إجازة المولد النبوي الشريف.

الثلاثاء 6 أكتوبر 2026: إجازة عيد القوات المسلحة (نصر أكتوبر).

أهمية ترحيل الإجازات الرسمية

تسهم سياسة ترحيل الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع في منح العاملين فرصة للاستفادة من عطلات أطول، كما تساعد على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الشخصية، وهو ما يفسر الاهتمام الكبير بقرارات الحكومة المتعلقة بـ موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 وغيرها من الإجازات الرسمية كل عام.



الإجازات الرسمية التي مضت في 2026

قبل موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026، كانت الإجازات التالية قد صرفت بالفعل خلال العام:

الأربعاء 7 يناير: عيد الميلاد المجيد.

الخميس 29 يناير: ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

من الخميس 19 مارس إلى الإثنين 23 مارس: إجازة عيد الفطر المبارك.

الإثنين 13 أبريل: عيد شم النسيم.

السبت 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.

الخميس 7 مايو: عيد العمال.

الثلاثاء 26 مايو: وقفة عيد الأضحى المبارك.

من الأربعاء 27 مايو إلى الأحد 31 مايو: إجازة عيد الأضحى المبارك.