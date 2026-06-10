محافظ السويس: تنظيم معسكرات للكشافة والجوالة بالمدارس خلال الإجازة الصيفية

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أكد محافظ السويس هاني رشاد، أهمية تنظيم معسكرات الكشافة والجوالة بالمدارس خلال الإجازة الصيفية، لعقد ندوات توعية ومسابقات متنوعة، وتشجيع الطلاب على الحفاظ على النظافة وتجميل البيئة المدرسية، مع توزيع جوائز على المتميزين تحفيزاً لهم.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها المحافظ لمتابعة انتظام سير امتحانات الدبلومات الفنية في مادة اللغة الإنجليزية بمدرستي "السويس الثانوية للصناعات البحرية بنين (تأسيس عسكري)" و"السويس الثانوية الصناعية بنات" بمنطقة الغريب، بحضور اللواء محمد مصطفى قائد قطاع السويس وجنوب سيناء للمدارس العسكرية، والقيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة.

وشدد المحافظ على الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب، موجهاً بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وجهاز النظافة للحفاظ على المظهر الحضاري حول المنشآت التعليمية.

جدير بالذكر أن امتحانات الدبلومات الفنية بالسويس تستمر حتى 18 يونيو الجاري، ويؤديها 8 آلاف و175 طالباً وطالبة داخل 408 لجان فرعية موزعة على 29 مدرسة بمختلف أنحاء المحافظة.