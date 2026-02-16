القومي لتنظيم الاتصالات يعلن أوقات عمل منافذ بيع مشغلي الخدمات خلال رمضان

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور طوال فترة شهر رمضان المبارك.
وجاءت المواعيد كالتالي:
قبل الإفطار:
• طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة: من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.
• يوم الجمعة: من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.
بعد الإفطار:
• طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.
• يوميّ الخميس والجمعة: من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الثانية عشرة صباحًا.
وتلتزم منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.