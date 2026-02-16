قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الكهرباء يراجع مع رؤساء شركات التوزيع خطة العمل وتأمين التغذية في رمضان
الرئيس الألماني: يجب نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان
هل يجوز تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؟.. الإفتاء تجيب
بشرى .. توجيهات رئاسية بزيادة الأجور والمعاشات تخفيفًا للأعباء المعيشية
محافظ أسيوط الجديد.. مسيرة أمنية وخبرة إدارية تتوج بتولي المسئولية التنفيذية
جنرال أمريكي: ترامب يقترب من اتخاذ قرار باستخدام القوة العسكرية ضد إيران
دينامو المبادرات التنموية.. الدكتور أحمد العدل نائبا لمحافظ القاهرة
مي سليم : دخلت فى حالة اكتئاب بسبب روج أسود.. خاص
من هو اللواء عمر محمود الشافعي الأكرت نائب محافظ القاهرة الجديد ؟
المهندس عمرو لاشين يؤدى اليمين الدستورية محافظاً لأسوان .. وأسامة رزق نائباً للمحافظ
الرئيس السيسي يشهد حلف اليمين الدستورية للمحافظين الجدد ونوابهم ويعقد معهم اجتماعًا
الدكتور حسام الدين عبدالفتاح.. أستاذ هندسة التحكم في القوى الكهربائية محافظا للقليوبية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

جامعة القاهرة الأهلية تُدشّن مكتب تعزيز الاستدامة التنموية والبيئية

جامعة الأهلية القاهرة
جامعة الأهلية القاهرة
حسام الفقي

أعلنت جامعة القاهرة الأهلية عن تدشين مكتب تعزيز الاستدامة التنموية والبيئية، ليكون كيانًا مؤسسيًا داعمًا لترسيخ مفاهيم الاستدامة داخل المنظومة الجامعية.

جاء تدشين المكتب برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، المكلف بأعمال رئيس جامعة القاهرة الأهلية، وتحت إشراف الدكتور محمد العطار، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، وبمتابعة الدكتورة جيهان المنياوي، عميد كليات القطاع الصحي، بما يعكس التزام إدارة الجامعة بتبني سياسات التنمية المستدامة كمنهج عمل متكامل.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن تدشين مكتب تعزيز الاستدامة يأتي تأكيدًا للدور الوطني للجامعة، موضحًا أن جامعة القاهرة الأهلية تؤمن بأن الاستدامة لم تعد خيارًا، بل ضرورة وطنية، ومكتب تعزيز الاستدامة يمثل خطوة استراتيجية لدعم توجهات الدولة المصرية نحو التنمية الشاملة وبناء الإنسان، بما يحقق التوازن بين التعليم، والبيئة، وخدمة المجتمع.

وأضاف رئيس الجامعة في تصريح آخر، مشدّدًا على أن الجامعة تحرص على مواءمة سياساتها التعليمية والإدارية مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ورؤية مصر 2030، من خلال تبني مفاهيم الاستدامة كأحد المحاور الرئيسية في بناء منظومة جامعية عصرية قادرة على إعداد كوادر مؤهلة للمستقبل.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد العطار، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، أن المكتب يعكس رؤية الجامعة في تطوير منظومة تعليمية حديثة، مشيرًا إلى أن دمج مفاهيم الاستدامة في العملية التعليمية والبحثية يسهم في إعداد خريجين قادرين على مواجهة تحديات المستقبل، ويعزز من تنافسية الجامعة وفق المعايير الوطنية والدولية.

كما أكدت الدكتورة جيهان المنياوي، عميد كليات القطاع الصحي، أن المكتب يمثل إضافة نوعية للمنظومة الجامعية، لافتةً إلى أن تعزيز الاستدامة البيئية والتنموية داخل الحرم الجامعي ينعكس إيجابًا على جودة الحياة الجامعية، ويدعم بناء وعي طلابي مسؤول قادر على إحداث تأثير إيجابي في المجتمع».

وتتولى الدكتورة بسمة محمد إدارة مكتب تعزيز الاستدامة التنموية والبيئية، حيث أشارت إلى أن المكتب سيعمل على تفعيل خطط وبرامج عملية، وبناء شراكات مع الجهات الوطنية المعنية، وقياس الأداء وفق مؤشرات واضحة، بما يضمن تحقيق أهداف الاستدامة بصورة مؤسسية ومستدامة.

وتؤكد جامعة القاهرة الأهلية أن تدشين المكتب يمثل خطوة محورية لترسيخ مكانتها كجامعة وطنية رائدة، تتكامل رؤيتها مع توجهات الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة، وتسهم بفاعلية في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

الوطنية للتعليم العالي البحث العلمي جامعة القاهرة الأهلية

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

شهر رمضان

هتفطر الساعة كام؟.. موعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان

وداع محافظ مطروح للمواطنين

دموع وشكر ووداع .. نرصد اللحظات الأخيرة قبل إعلان حركة المحافظين الجديدة

إمام عاشور

تفاصيل ترضية الأهلي لـ إمام عاشور

أرشيفية

لبحث ملابسات فيديو متداول.. البرلمان العراقي يقرر استدعاء السفيرة لدى السعودية

برشلونة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة

جانب من ااداء اليمين

محافظ الوادي الجديد عقب اليمين الدستورية: الثقة الرئاسية تكليف ومسئولية لتحمّل أعباء العمل والتنمية

جانب من الندوه

“وعي الشباب بتحديات الأمن القومي”.. ندوة تثقيفية بإعلام الداخلة بالوادي الجديد

محافظ قنا السابق

محافظ قنا السابق: لمست فيكم نبل الأخلاق وعزة النفس والحرص على البناء

بالصور

لوصفة لذيذة.. طريقة سهلة لعمل القرنبيط فى المنزل

يقلل من الشعور بالعطش.. تعرف على فوائد السوبيا

طرق تحضير عصائر رمضانية

انهيار ريم مصطفى في جنازة والدتها .. صور

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

