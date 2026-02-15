قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الشيوخ يُهنئ الوزراء الجُدد ويؤكد: تداول المسئولية أساس الديمقراطية وخدمة الوطن هدفنا المشترك
هشام أبو النصر يغادر ديوان عام أسيوط بعد وداع الموظفين متجها إلى القاهرة
«تحيا مصر 1» تدعم سلاسل الإمداد العالمية وتضع مصر مركزًا محوريًا للنقل البحري بالمتوسط
اليوم.. محاكمة 26 متهمًا بإنهاء حياة شخصين خلال خروجهما من حفل زفاف بالبحيرة
تسبب فى وفاة مسن.. القبض على شخص أطلق ألعابا نارية فى حفل زفاف بالسويس
الداخلية تكشف تفاصيل العثور على 4 أجنة بشرية داخل مصرف بالمنيا
مخدرات وسلاح بـ93 مليون جنيه.. مصرع 3 عناصر خطرة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة
وزير الخارجية: الاتفاق على موقف إفريقي موحد حول الديون خطوة مهمة للتنسيق القاري
قيادات جامعة القاهرة تودع طفلا استمر علاجه 4 شهور بمستشفى أبو الريش
أتلتيكو مدريد يبحث عن استعادة الانتصارات أمام رايو فاليكانو في الليجا
رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم
الداخلية: عطل فني بخط الإنترنت يؤثر جزئيًا على خدمة التحقق البيومتري والمصادقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مواد كاشطة وأخطاء شائعة.. كيف تتجنب اتلاف طلاء سيارتك أثناء التنظيف؟

مواد كاشطة وأخطاء شائعة.. كيف تتجنب إتلاف طلاء سيارتك أثناء التنظيف؟
مواد كاشطة وأخطاء شائعة.. كيف تتجنب إتلاف طلاء سيارتك أثناء التنظيف؟
ولاء خنيزي

يُعتبر طلاء السيارة مرآتها الأولى، فهو أكثر ما يلفت الأنظار ويعكس مدى الاهتمام بها، إلا أن التعرض المستمر للأتربة، وأشعة الشمس، وبقايا الشمع والمنظفات القديمة، يؤدي تدريجيًا إلى فقدان البريق وظهور مظهر باهت، حتى مع الانتظام في الغسيل.

ورغم انتشار منظفات طلاء السيارات كحل سريع لاستعادة اللمعان، فإن سوء الاستخدام أو اختيار منتجات غير مناسبة قد يتسبب في خدوش دقيقة أو تآكل تدريجي يصعب إصلاحه.

ماذا تفعل منظفات الطلاء فعلًا؟

تُصمم هذه المنتجات لإزالة الترسبات السطحية، والدهون، وبقايا مواد الحماية القديمة، كما تُستخدم لتهيئة السطح قبل وضع الشمع أو طبقات الحماية المختلفة.

ووفقًا لما ذكرته مجلة Auto Zeitung الألمانية المتخصصة في السيارات، تنقسم منظفات الطلاء إلى نوعين رئيسيين:

  • منظفات كيميائية أو سطحية خالية من المواد الكاشطة، تركّز على التنظيف فقط.
  • منظفات تحتوي على مواد كاشطة بدرجات خفيفة أو متوسطة، تمنح تأثير تلميع بسيط دون معالجة الخدوش العميقة.

لكن من المهم التأكيد أن هذه المنتجات لا تُعد حلًا لإصلاح التلف الكبير، بل تقتصر فعاليتها على إزالة الشوائب السطحية وإنعاش المظهر العام.

حدود الاستخدام.. متى يصبح الخطر قائمًا؟

منظفات الطلاء لا تستطيع إخفاء الخدوش العميقة أو إعادة بناء الطبقة الشفافة المتضررة. كما أن تكرار استخدام المنتجات الكاشطة، حتى وإن كانت خفيفة، قد يؤدي بمرور الوقت إلى ترقق طبقة الطلاء وفقدان الحماية الأصلية.

الفرق بين المنظف والملمع وعجينة التنظيف

الملمع

يُستخدم لتصحيح العيوب السطحية البسيطة وتحسين عمق اللون ولمعانه، كما يقلل من آثار الغسيل الخفيفة.
غير أن الاستخدام المتكرر قد يؤدي إلى إزالة جزء من طبقة الحماية، لذلك ينبغي التعامل معه بحذر، خاصة في السيارات ذات الطلاء المطفأ أو المغطاة بطبقات حماية شفافة.

عجينة التنظيف

تعتمد على الاحتكاك الميكانيكي لإزالة الملوثات الدقيقة مثل بقايا القطران، والغبار الصناعي، والصدأ الطائر.
ورغم فعاليتها في تنعيم السطح، فإن استخدامها دون مادة مزلّقة مناسبة قد يسبب خدوشًا دقيقة غير مرئية في البداية لكنها تظهر لاحقًا تحت الإضاءة القوية.

لماذا يجب إعادة حماية الطلاء بعد التنظيف؟

أي عملية تنظيف عميق غالبًا ما تزيل طبقات الحماية السابقة، لذلك يُنصح بإعادة تطبيق طبقة جديدة من الشمع أو الحماية السيراميكية أو النانوية.

وتساعد هذه الخطوة على:

  • تقليل التصاق الأوساخ مستقبلاً.
  • حماية السطح من الأشعة فوق البنفسجية.
  • الحفاظ على اللمعان لفترة أطول.
  • تسهيل عمليات الغسيل اللاحقة.
السيارة تنظيف السيارة السيارات تنظيف السيارات طلاء السيارة طلاء السيارات منظفات طلاء السيارات منظفات طلاء السيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كشف لغز العثور على أجنة داخل جوال

كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

حسام موافي

شائعات كاذبة وغير صحيحة .. حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي

الدواجن

الفراخ زادت 30 جنيه.. نقاش ساخن على الهواء بين نائب اتحاد منتجي الدواجن وجمعية مواطنون ضد الغلاء

الدكتور حسام موافي

حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي.. تفاصيل

سعر الذهب

أسعار الذهب| سعر عيار 18 اليوم 15-2-2026

حسام موافي

مصادر مُقرّبة من الدكتور حسام موافي: بخير ويمارس عمله بصورة طبيعية

احتفال بخروج إسلام

بالزغاريد.. أهالي قرية ميت عاصم يستقبلون الشاب إسلام بعد واقعة الملابس النسائية لاستعادة كرامته|صور

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش عن الإمام نافع.. اليوم

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش.. اليوم

بمشاركة الأزهر .. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي آل موسى و آل مسلم بقرية الترامسة في قنا

بمشاركة الأزهر .. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي آل موسى و آل مسلم بقرية الترامسة في قنا

الأوقاف

وزارة الأوقاف: وحدة تكافؤ الفرص تنظم بالديوان العام معرضًا للسلع الأساسية بالتعاون مع التضامن

بالصور

منها إطلالة مغربية.. أصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض
اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض
اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

جومانا مراد تخطف الأنظار بجمالها في عيد الحب

جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد