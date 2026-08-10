البنك العربى الأفريقى الدولى يتيح سداد تذاكر الطيران عبر تطبيق AAIB Mobile

تحت شعار «هنا أو هناك، بنكك دايمًا معاك»، أعلن البنك العربى الافريقى الدولى عن إتاحة خدمة سداد تذاكر الطيران عبر تطبيق AAIB Mobile، لتوفير تجربة سفر أكثر سهولة ومرونة لعملائه.

ومن خلال التطبيق، يمكن للعملاء سداد قيمة تذاكر الطيران لدى شركات الطيران المشاركة باستخدام الرقم المرجعي الذي يحصلون عليه عند الحجز، بما يوفر عليهم الوقت والجهد ويجعل إتمام إجراءات السفر أكثر سهولة.

وتأتي الخدمة في إطار حرص البنك على تقديم حلول رقمية تواكب احتياجات عملائه وتمنحهم مزيدًا من الراحة، هنا أو هناك، بنكك دايمًا معاك.