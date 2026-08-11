شهد محمد مرزبان تحيي ذكرى ميلاد والدها الراحل برسالة مؤثرة

أحيت شهد محمد مرزبان ذكرى ميلاد والدها الفنان الراحل محمد مرزبان، الذي يوافق اليوم 11 أغسطس، برسالة مؤثرة عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، عبّرت خلالها عن اشتياقها الكبير له وافتقادها لوجوده.

وكتبت شهد: «عيد ميلاد سعيد يا حبيبي.. كان من المفترض أن يكون اليوم يومًا للاحتفال بك، وسماع صوتك، وصنع ذكريات جديدة معًا، لكنني بدلًا من ذلك أحتفل بك من خلال التمسك بكل ذكرى جميلة تركتها خلفك».

وأضافت: «لا يمر يوم دون أن أفكر فيك أو أشتاق إليك.. أفتقد ابتسامتك ونصائحك وضحكتك، وتلك الطمأنينة التي كنت أستمدها من وجودك الدائم بجانبي»، داعيةً الله أن يمنحه أعلى درجات الجنة وأن يجمعهما بها.

وكان الفنان محمد مرزبان قد رحل مؤخرًا بعد تعرضه لحادث سير، وخلف رحيله حالة من الحزن بين أسرته وأصدقائه ونجوم الوسط الفني



