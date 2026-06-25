بكلمات مؤثرة.. ابنة الفنان محمد مرزبان تحيي ذكرى رحيله بعد أسبوع من وفاته

حرصت ابنة الفنان الراحل محمد مرزبان على إحياء ذكرى رحيله بعد مرور أسبوع على وفاته، من خلال رسالة مؤثرة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، عبّرت فيها عن حزنها الشديد واشتياقها لوالدها.

وكتبت ابنة محمد مرزبان، عبر حسابها بـ"فيس بوك": "يا بابا عدى أسبوع من ساعة ما مشيت، ولسه مش قادرة أصدق إن دي الحقيقة، لسه مستنياك تدخل من الباب أو أسمع صوتك بتناديني، مش قادرة أستوعب إني مش هشوفك تاني ولا هسمع صوتك إلا في الصور وvoice notes اللي بقيت بسمعها كل يوم واسمع نصايحك ليا و"صباح الفل يا شهودة" عشان أصبّر نفسي".

وتابعت: “كل يوم بصحى من النوم بتمنى إنه يكون كابوس وإن مفيش حاجة حصلت وأشوفك تاني، كان نفسي تقوم بالسلامة وتشوف حب الناس من اللي تعرفك واللي متعرفكش، وكان نفسي تسمع الكلام الحلو اللي بيتقال عليك من كل الناس، والناس اللي وقفت جنبنا ومعانا وبتعمل ده من حبها فيك، وقد إيه سيرتك طيبة وحلوة إحنا عشنا ولسه وهنفضل عايشين متشرفين إنك أبونا”.

وأضافت: “كان نفسي في حاجات كتير أوي لسه نعملها مع بعض، خروجات، وسفريات، وقعدة البيت ناكل على سفرة واحدة، وحسن وحمزة يصدعوك من كتر الكلام، وفطار يوم الجمعة بعد الصلاة، قعدتنا نتفرج على فيلم ونتجمع نتفرج على ماتش وحاجات كتير أوي”.

واختتمت: “مشيت وسيبت فراغ كبير أوي قلبي واجعني يا بابا، بس أنا حلمت بيك واطمنت إنك بخير وفي مكان أحلى بكتير، وربنا بعتلنا علامات كتير تطمّنا عليك يا حبيبي، كان نفسي أقولك كل يوم إني بحبك، كان نفسي أحضنك وأبوسك كل يوم، كان نفسي أقولك كل يوم إنك أعظم أب في الدنيا، بس انا هفضل كل يوم أدعيلك وأحاول أكون نسخة تانية منك وأعمل الحاجات الحلوة والخير اللي كنت بتعملها، وأربي عيالي أنهم يبقي شبهك وزيك.. بحبك أوي يا حبيبي يا روح قلبي، وإن شاء الله نتقابل في الجنة.. الله يرحمك يا حبيبي”.



