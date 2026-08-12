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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد اقتراب عودته.. ماذا قدم أكرم توفيق مع الأهلي؟

أكرم توفيق
أكرم توفيق
محمود أحمد

عاد اسم أكرم توفيق إلى الواجهة داخل النادي الأهلي بقوة بعدما بات اللاعب قريبًا من العودة إلى صفوف الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة في ظل تحركات لإنهاء ارتباطه بنادي الشمال القطري وإعادته إلى القلعة الحمراء من جديد.

وكشفت تقارير عن اقتراب أكرم توفيق من العودة إلى الأهلي مع إمكانية توجه اللاعب إلى إسبانيا خلال الساعات المقبلة للانضمام إلى معسكر الفريق المقام حاليًا استعدادًا للموسم الجديد في خطوة من شأنها أن تمنح الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة إضافة مهمة قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ولا تأتي عودة أكرم توفيق حال إتمامها باعتبارها مجرد عودة لاعب سبق له ارتداء قميص الأهلي وإنما تمثل استعادة لعنصر يمتلك خبرة طويلة داخل الفريق إلى جانب قدرته على شغل أكثر من مركز وهي ميزة يحتاج إليها أي جهاز فني خلال موسم طويل ومزدحم بالمباريات.

أكرم توفيق.. من ناشئ إنبي إلى أحد أبرز لاعبي الأهلي

بدأ أكرم توفيق مشواره في قطاع الناشئين بنادي إنبي قبل أن ينتقل إلى الأهلي عام 2016 في خطوة مثلت بداية مرحلة جديدة في مسيرته الكروية.

ولم تكن انطلاقة اللاعب مع الفريق الأحمر سهلة في ظل وجود منافسة قوية على مركزه لكنه نجح تدريجيًا في فرض نفسه بفضل قدراته البدنية والتزامه التكتيكي حتى أصبح أحد العناصر التي يعتمد عليها الفريق في أكثر من مركز.

ويمتاز أكرم بقدرته على اللعب كظهير أيمن إلى جانب مشاركته في وسط الملعب سواء في مركز لاعب الوسط المدافع أو في أدوار أكثر تقدمًا وفقًا لاحتياجات الجهاز الفني.

هذه المرونة جعلته من اللاعبين الذين يمكن توظيفهم تكتيكيًا بأكثر من طريقة وهو ما يزيد من قيمته داخل قائمة الأهلي.

125مباراة بقميص الأهلي

وخلال تجربته مع الأهلي خاض أكرم توفيق 125 مباراة في مختلف البطولات ونجح خلالها في تسجيل 3 أهداف وصناعة 7 أهداف.

ورغم أن أرقامه التهديفية ليست هي المقياس الأبرز لتقييمه فإن قيمة أكرم بالنسبة للأهلي لا ترتبط بالتسجيل وصناعة الأهداف بقدر ما ترتبط بالدور التكتيكي الذي يؤديه داخل الملعب.

فاللاعب كان حاضرًا في العديد من المباريات المهمة ونجح في تقديم مستويات قوية بفضل قدرته على الضغط والافتكاك والقيام بالأدوار الدفاعية إلى جانب مساعدة الفريق في التحول من الحالة الدفاعية إلى الهجومية.

كما أن مشاركته في أكثر من مركز منح الأجهزة الفنية المتعاقبة بالأهلي فرصة للاستفادة منه وفقًا لطبيعة كل مباراة.

مسيرة لم تخل من المحطات الصعبة

شهدت رحلة أكرم توفيق الكروية العديد من التحديات وكان أبرزها الإصابات القوية التي تعرض لها وعلى رأسها إصابتا الرباط الصليبي والتي فرضت عليه الغياب لفترات طويلة.

وجاءت إحدى أصعب هذه الفترات خلال مشاركته مع منتخب مصر بعدما تعرض لإصابة قوية أبعدته عن الملاعب قبل أن يبدأ رحلة طويلة من العلاج والتأهيل والعودة التدريجية إلى المباريات.

لكن أكرم تمكن من تجاوز تلك الظروف واستعاد مكانته داخل الأهلي ليصبح من اللاعبين المعروفين بقوة الشخصية والقدرة على العودة بعد الأزمات.

ماذا حقق أكرم مع الأهلي؟

لم تكن مسيرة أكرم توفيق مع الأهلي خالية من البطولات إذ ساهم اللاعب خلال سنوات وجوده داخل القلعة الحمراء في التتويج بعدد كبير من الألقاب.

وتضم حصيلته مع الفريق:

5 بطولات للدوري المصري.

3 ألقاب للسوبر المصري.

4 بطولات لكأس مصر.

3 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا.

كما ارتبط اسمه بعدد من الإنجازات الأخرى خلال مسيرته سواء مع الأهلي أو المنتخبات الوطنية بعدما توج مع منتخب مصر الأولمبي ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا عام 2019.

أرقامه مع الأندية قبل الأهلي

وقبل انتقاله إلى الأهلي خاض أكرم توفيق تجربة مع نادي إنبي شارك خلالها في 20 مباراة دون أن يسجل أو يصنع أي أهداف.

كما لعب مع الجونة على سبيل الإعارة وشارك بقميص الفريق في 41 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3 أخرى.

أما مع الأهلي فكانت الأرقام أكثر تأثيرًا من حيث عدد المشاركات بعدما وصل إلى 125 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع 7.

وبذلك يصل إجمالي مشاركات أكرم توفيق مع الأندية الثلاثة إلى 186 مباراة قبل احتساب مشاركاته مع المنتخبات الوطنية.

لماذا يحتاج الأهلي إلى عودة أكرم توفيق؟

تأتي احتمالية عودة أكرم في توقيت مهم بالنسبة للأهلي خاصة مع التغييرات التي طرأت على قائمة الفريق ورحيل عدد من العناصر خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويملك اللاعب ميزة لا تتوافر في عدد كبير من العناصر وهي القدرة على أداء أكثر من دور داخل الملعب سواء في مركز الظهير الأيمن أو لاعب الوسط الدفاعي.

كما أن معرفته الكاملة بأجواء الأهلي وخبرته في المنافسات المحلية والقارية قد تساعده على الانسجام سريعًا مع المجموعة حال إتمام عودته.

ومن المنتظر أن يكون القرار النهائي مرتبطًا بالتفاصيل الخاصة بإنهاء تعاقد اللاعب مع الشمال القطري إلى جانب رؤية الجهاز الفني بقيادة عموتة ومدى احتياجه إلى خدماته.

أكرم توفيق النادي الأهلي الأهلي الشمال القطري القلعة الحمراء

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