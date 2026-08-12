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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

النفط يقترب من 90 دولارًا.. مفاجأة جديدة بعد تحركات مضيق هرمز

ارتفاع أسعار النفط صباح اليوم الأربعاء
ارتفاع أسعار النفط صباح اليوم الأربعاء
رانيا أيمن

ارتفعت أسعار النفط صباح اليوم الأربعاء، إذ أدت الشكوك حول توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق والهجمات التي استهدفت سفينتين إلى تزايد المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط، على الرغم من أن بيانات من القطاع أظهرت ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 75 سنتا، أو 0.84 بالمئة، إلى 89.66 دولار للبرميل ‌بحلول الساعة 0553 بتوقيت جرينتش، وزاد أيضا خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنتا، أو 0.87 بالمئة، إلى 83.92 دولار. وارتفع الخامان بأكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة، وفقاً لرويترز.

النفط يرتفع مع تصاعد مخاوف اضطراب الإمدادات في الشرق الأوسط رغم زيادة مخزونات الخام الأمريكية

وصعد الخامان بأكثر من دولار أيضا عند التسوية أمس الثلاثاء، لتصل إلى أعلى مستويات إغلاق لها منذ 31 يوليو تموز، وتواصل مكاسبها بعد قفزة بنحو خمسة بالمئة يوم الاثنين مع تبديد الآمال في توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق بعدما طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تقدم إيران تعويضات للولايات المتحدة عن ضحايا الحروب والهجمات والاحتجاجات السابقة.
وقالت بريانكا ساشديفا رئيسة قسم أبحاث ⁠السوق لدى فيليب نوفا بسنغافورة "يتحول الشرق الأوسط بشكل متزايد إلى ساحة صراع بين "الاتفاق" و"الحرب"، مما يبقي أسعار النفط تتأرجح مثل البندول بين 70 و90 دولارا للبرميل".

وأعلنت الولايات المتحدة وجماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران عن شن هجومين منفصلين على سفينتين في مضيق هرمز ومضيق باب المندب أمس الثلاثاء.
وقال محسن رضائي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أمس الثلاثاء إن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما لم تقبل الولايات المتحدة شروط طهران لإنهاء الحرب، وهي الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وإنهاء الحروب في أنحاء المنطقة بما في ذلك لبنان وغزة.
وذكر ترامب في مقابلة أمس الثلاثاء إن بعض الخيارات المتاحة أمامه تتمثل في "التريث" وترك طهران تنهار اقتصاديا أو ضربها "بقوة شديدة جدا".

النفط الكويتي ينخفض بمقدار 1.89 دولار ليبلغ 72.44 دولار للبرميل

وظل ترامب طوال فترة الصراع إما يهدد بالتصعيد أو يقول إن اتفاق سلام بات وشيكا.
لكن ساشديفا قالت إن حالة عدم اليقين هذه قد تكون مربحة للبعض. وأضافت "قد ندخل مرحلة تتكيف فيها ‌الأسواق ببساطة ⁠مع هذا التقلب الأسبوعي في الخطاب... وهذا يخلق بيئة شديدة التقلب لكن غنية بالفرص للمتعاملين اليومين والمضاربين على المكشوف والمستثمرين على المدى القصير".
وأظهرت بيانات الشحن البحري أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز أمس الثلاثاء انخفضت إلى أدنى مستوى في ثمانية أسابيع. وكانت مستويات ما قبل الحرب تتراوح بين 125 و140 سفينة يوميا في المتوسط.

وبالنسبة للمعروض، أظهر استطلاع لرويترز أمس الثلاثاء أنه من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام والوقود الأمريكية قد انخفضت الأسبوع الماضي.
 

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لكن مصادر في السوق ⁠قالت، نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت ارتفاعا حادا في الأسبوع المنتهي في السابع من أغسطس، في حين انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وأوضحت المصادر أن مخزونات النفط الخام زادت بنحو 9.1 مليون برميل، في حين تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير بمقدار 1.5 ⁠مليون برميل و596 ألف برميل على الترتيب مقارنة بالأسبوع السابق.
وقالت شركة هايتونج فيوتشرز في مذكرة إن الزيادة في مخزونات النفط الخام فاقت التوقعات بكثير، وإذا أكدت إدارة معلومات الطاقة ذلك في تقريرها الذي سيصدر في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، فقد تخفف من مخاوف السوق بشأن ⁠شح الإمدادات.
ومن المقرر صدور الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية، في الساعة 10:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1430 بتوقيت جرينتش) اليوم الأربعاء.
أما بالنسبة للإمدادات على المدى الطويل، فتتوقع إدارة معلومات الطاقة استمرار انقطاع نحو 600 ألف برميل يوميا من إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط حتى نهاية عام 2027.

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