قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النوم سر تجديد الخلايا.. ياسمين صبري تكشف سر جمالها
إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض.. أول صور من موقع عقار حدائق القبة المنهار جزئيا
سماع دوي انفجارين في المخا اليمنية.. والحوثيون يستهدفون مأرب بالصواريخ الباليستية
عايز خصم ورينا رقصة.. محطة وقود أمريكية تثير الجدل بعرض غير تقليدي لعملائها
فضل النوم على وضوء.. سنة نبوية يغفل عنها كثيرون وثوابها عظيم
سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 11-8-2026
المرافعة في محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بـ 6 أكتوبر.. السبت
رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى اليومي
لحظات رعب تحت الأنقاض.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي انهيار عقار حدائق القبة
الضحايا تحت الأنقاض.. مصرع سيدة وطفلة وإصابة 5 إثر انهيار عقار بحدائق القبة
دخان كثيف بالمكان.. السيطرة على حريق داخل مخزن ببيانكي البيطاش غرب الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار النفط ترتفع مجددًا اليوم.. ومفاجأة جديدة بشأن مضيق هرمز

ارتفاع أسعار النفط اليوم الاثنين
ارتفاع أسعار النفط اليوم الاثنين
رانيا أيمن

صعدت أسعار النفط اليوم الاثنين مدفوعة بالتفاؤل بشأن المحادثات الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز لكن حد من المكاسب إصرار إيران على ضرورة تلبية الولايات المتحدة لعدة شروط ‌قبل إعادة فتح الممر المائي.

وبحلول الساعة 1027 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا، أو 0.8 بالمئة، لتصل إلى 84.22 دولار للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتا، أو 0.7 بالمئة، ليصل إلى 78.72 دولار للبرميل، وفقاً لرويترز.

النفط

كان الخامان القياسيان قد انخفضا بأكثر من سبعة بالمئة الأسبوع الماضي، وسط آمال بأن إيران ⁠وعمان اقتربتا من التوصل إلى اتفاق يفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز، الذي كان يمر من خلاله خُمس إمدادات العالم من النفط قبل الحرب.

وفي حين قالت إيران أمس الأحد إن الاتفاق مع عمان وصل إلى المراحل النهائية، جددت القول إنه لن يعاد فتح الممر المائي إلا بعد أن تلبي واشنطن شروطا أخرى منها دفع تعويضات لإيران عن الهجمات واسعة النطاق التي شنتها عليها.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس الأحد إن إيران والولايات المتحدة لا تجريان محادثات، وإن طهران لن تبدأها ما دامت واشنطن تنتهك الاتفاق المؤقت ‌الذي ⁠جرى توقيعه في يونيو.

وقال محللو إس.إي.بي ريسيرتش في مذكرة "رغم أن المضيق لا يزال في حكم المغلق، يجري تداول النفط حاليا بين 80 و85 دولارا للبرميل، مما يعكس الأمل في التوصل إلى حل في المستقبل القريب".

وفي تهديد آخر للإمدادات، قال الحوثيون المتحالفون مع إيران إنهم هاجموا مصفاة جازان ⁠التابعة لشركة أرامكو السعودية أمس الأحد.

انخفاض صادرات النفط الأمريكية لأدنى مستوى في 8 أشهر خلال يوليو مع تراجع الطلب

وجاء الهجوم بعد يومين من توقيع المملكة اتفاقية دفاعية مع حليفيها السنيين تركيا وباكستان، ردا على تزايد عدم الاستقرار الإقليمي الناجم عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ⁠الشيعية.

وذكرت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) يوم الجمعة أن 15 من سفنها تعرضت لهجمات أثناء عبورها مضيق هرمز منذ بداية الصراع.

وقالت سوجاندا ساشديفا مؤسسة إس.إس ويلث ستريت للأبحاث ومقرها نيودلهي "أي تقدم ⁠كبير نحو استعادة حركة الشحن دون قيود قد يضغط على أسعار النفط للهبوط، في حين أن انهيار المفاوضات أو تجدد اضطرابات الإمدادات قد يعيد بسرعة علاوة المخاطر الجيوسياسية".

النفط مضيق هرمز أسعار النفط اليوم خام برنت الولايات المتحدة وإيران واشنطن وطهران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

جثة

التحريات تكشف كواليس مثيرة في جريمة التجمع: المجني عليها حامل في الشهر الأخير

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

قطع المياه

قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة وضعفها بمنطقتين صباح الأربعاء

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جيلان علاء

بيني وبين الأسرة كام شارع.. جيلان علاء تعلق على جريمة التجمع

ترشيحاتنا

مياه بني سويف

بني سويف .. انقطاع المياه عن مجلس قروى الحمام غدا

تعليم دمياط

دمياط اليوم.. تعويم سفينة وإصابة موظفة بإحدى الشركات وندوة عن الوعي السكاني

قوافل طبية

موجز اخبار الوادي الجديد| قوافل «100 يوم صحة» تجوب المراكز.. وتحرير 51 محضرًا خلال 20 حملة رقابية

بالصور

فورد تستعد لإطلاق كوجا الجديدة في 2029.. تصميم مستوحى من سيارات الرالي

فورد كوجا
فورد كوجا
فورد كوجا

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد