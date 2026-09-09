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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الناقد الكبير كمال رمزي في ضيافة جمعية النقاد يحاوره أحمد عزت عامر

كمال رمزي
كمال رمزي
محمد نبيل

في ضوء تسليم الجوائز ولقاء مع الفائزين الأحد 13 سبتمبر بمقر الجمعية
جمعية نقاد السينما المصريين تمنح الجائزة التقديرية لكمال رمزي والتشجيعية لأحمد عزت عامر في الدورة الأولى من جوائز الجمعية المستحدثة
 

وتتشرف جمعية نقاد السينما المصريين بإقامة حفل تسليم جائزتي النقاد التقديرية والتشجيعية في الدورة الأولى من جوائز الجمعية السنوية المستحدثة، وهما الجائزتان اللتان فاز بهما هذا العام الناقد الكبير كمال رمزي والناقد أحمد عزت عامر، على أن يعقب تسليم الجائزتين لقاء نقاشي مع الفائزين في تمام السابعة مساء الأحد الموافق 13 سبتمبر 2026، بمقر الجمعية (36 شارع شريف، وسط البلد، القاهرة).

وكان مجلس إدارة الجمعية قد قرر استحداث ثلاث جوائز جديدة ضمن منظومة جوائزها السنوية، وهي جوائز موجهة لأعضاء الجمعية حصريًّا، وتشمل جائزةً تقديريةً تُمنح لأحد كبار النقاد ممن أسهموا بشكل ملحوظ في تطور الحركة النقدية في مصر على مدار مسيرتهم في مجال النقد السينمائي، وجائزةً تشجيعيةً تُمنح لأحد النقاد الشباب الذين يمارسون النقد السينمائي بانتظام وجدية.
 

كما تشمل الجوائز المستحدثة جائزة أفضل مقال نقدي يُنشر خلال العام، وسيُفتح باب التقدم إليها مع بداية العام المقبل 2027، على أن يتم تسليمها بالتزامن مع تسليم جوائز أفضل فيلم مصري وعربي وأجنبي التي تمنحها الجمعية سنويًّا.
 

وقرر مجلس إدارة الجمعية منح الجائزة التقديرية في دورتها الأولى للناقد الكبير كمال رمزي، بوصفه أحد أبرز نقاد السينما في مصر والعالم العربي؛ حيث بدأ رمزي مسيرته المهنية عام 1968 بعد تخرجه في المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة. وأصدر رمزي، المولود عام 1944، نحو خمسة وعشرين كتابًا نقديًّا، ونشر مئات المقالات في الصحف والمجلات المصرية والعربية على مدار ما يقرب من نصف قرن، وقدم سلسلة من البرامج التلفزيونية السينمائية، من بينها "نجوم الكوميديا" و"نجوم الاستعراض". وقد سبق تكريمه في المهرجان القومي الثالث عشر للسينما المصرية عام 2007، وصدر عن مسيرته النقدية كتاب "أرض النقد الواسعة" للكاتب وائل عبد الفتاح.
 

بينما تقرر منح الجائزة التشجيعية هذا العام للناقد أحمد عزت عامر، عن كتابه "سينما إلديكو إنيدي: كي لا يموت السحر في العالم"، الصادر ضمن إصدارات الدورة السادسة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. وسبق له إصدار كتاب "سينما يسري نصر الله: حكايات ترغب في احتضان العالم"، الذي يضم بورتريهًا نقديًّا لمسيرة المخرج، وقراءة تحليلية لعشرة من أفلامه، إلى جانب حوار مطول معه.

وينشر عامر مقالاته النقدية والتحليلية في عدد من المنصات المتخصصة، من بينها "إضاءات"، و"ميدان الجزيرة"، و"الجزيرة الوثائقية"، و"كروم"، و"مجلة الفيلم"، ومجلة "جمعية نقاد السينما المصريين". وشارك عضوًا في لجان مشاهدة وتحكيم بعدة مهرجانات، منها مهرجان الجونة السينمائي ومهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة. وحصل مؤخرًا على جائزة النقد السينمائي ضمن جوائز "جيل المستقبل" التي أعلنها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته السادسة والأربعين (نوفمبر 2025) ضمن فعاليات "أيام القاهرة لصناعة السينما".
 

كمال رمزي الناقد كمال رمزي جمعية نقاد السينما المصريين

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