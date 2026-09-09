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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

سبب مفاجئ وراء استبعاده أمام المقاولون.. ماذا حدث بين طاهر وعموتة في مران الأهلي؟

طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
محمود أحمد

لم يكن غياب طاهر محمد طاهر عن قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب قرارًا عابرًا بعدما تحول اسم جناح الفريق إلى محور تساؤلات عديدة خلال الساعات الماضية، خاصة في ظل وجود اللاعب ضمن حسابات الحسين عموتة بصورة واضحة منذ تولي المدرب المغربي القيادة الفنية للفريق.

وبينما ربطت بعض التكهنات استبعاد طاهر بوجود خلاف مع المدير الفني كشفت كواليس ما دار داخل تدريبات الأهلي أن القصة لم تصل إلى حد الأزمة الشخصية أو المشاجرة وإنما بدأت من ملاحظات فنية وجهها عموتة إلى اللاعب بشأن طريقة أدائه وتنفيذه للأدوار المطلوبة منه.

ويستضيف المقاولون العرب نظيره الأهلي مساء اليوم على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز في مباراة تشهد غياب طاهر عن حسابات الجهاز الفني.

ملاحظات فنية وراء القرار

وعلم " صدي البلد " أن الحسين عموتة أبدى خلال التدريبات الأخيرة تحفظات على بعض التفاصيل الخاصة بأداء طاهر محمد طاهر في مقدمتها التحركات داخل الملعب والالتزام بالمهام التي يحددها الجهاز الفني في الحالة الهجومية والدفاعية.

وطلب المدير الفني المغربي من اللاعب تنفيذ التعليمات بصورة أكثر دقة خاصة أن فلسفة عموتة تعتمد على الالتزام بالأدوار المحددة لكل لاعب وعدم الخروج عن التكليفات الفنية خلال سير المباراة.

ولم يتعامل الجهاز الفني مع الأمر باعتباره خلافًا بين المدرب واللاعب وإنما باعتباره موقفًا فنيًا يمكن أن يحدث مع أي لاعب داخل الفريق وفقًا لتقييم المدير الفني لما يقدمه اللاعب في التدريبات.

هل حدثت مشاجرة بين عموتة وطاهر؟

الأنباء التي تحدثت عن وقوع مشاجرة بين الحسين عموتة وطاهر محمد طاهر خلال المران الأخير لا أساس لها وفقًا لمصدر داخل النادي الأهلي.

وأوضح المصدر أن ما حدث اقتصر على توجيه ملاحظات وتعليمات فنية إلى اللاعب ولم يشهد المران واقعة اشتباك أو مشادة بين الطرفين.

وأشار إلى أن العلاقة بين عموتة وطاهر لا تشهد أزمة شخصية وأن قرار استبعاد اللاعب من مباراة المقاولون العرب جاء بناءً على رؤية فنية للمدير الفني.

لماذا خرج طاهر من حسابات مباراة المقاولون؟

قرار عموتة باستبعاد طاهر جاء بعدما لم يلمس الجهاز الفني الالتزام المطلوب من اللاعب بالتعليمات خلال التدريبات الأخيرة وهو ما دفع المدرب إلى استبعاده من قائمة المباراة.

ويرغب عموتة في توصيل رسالة واضحة إلى لاعبي الأهلي مفادها أن المشاركة لا تعتمد فقط على الاسم أو التاريخ أو الظهور في المباريات السابقة وإنما ترتبط أيضًا بمدى تنفيذ التعليمات والالتزام بالمهام التكتيكية.

ومن هنا جاء قرار استبعاد طاهر كقرار فني بحت وليس كإجراء تأديبي على خلفية خلاف مع المدير الفني.

لا إصابة وراء استبعاد طاهر

وفي الوقت نفسه لا يرتبط غياب طاهر محمد طاهر عن مباراة المقاولون العرب بأي إصابة حيث لا يعاني اللاعب من مشكلة بدنية تحول دون مشاركته.

وبحسب المصدر فإن اللاعب كان قادرًا على المشاركة من الناحية الطبية إلا أن الجهاز الفني بقيادة عموتة قرر عدم الاعتماد عليه في المباراة بناءً على رؤيته الفنية وما قدمه اللاعب خلال التدريبات الأخيرة.

ويؤكد ذلك أن الغياب جاء بقرار من الجهاز الفني وليس نتيجة إصابة أو غياب اضطراري.

عموتة يبدأ فرض قواعده داخل الأهلي

ويكشف موقف طاهر محمد طاهر عن جانب مهم من طريقة الحسين عموتة في إدارة الأهلي إذ يبدو أن المدير الفني المغربي يضع الالتزام التكتيكي في مقدمة معاييره عند اختيار اللاعبين.

فمع بداية مرحلة جديدة تحت قيادة عموتة يسعى المدرب إلى فرض أفكاره تدريجيًا وهو ما يتطلب التزام اللاعبين بالتفاصيل الصغيرة داخل الملعب سواء في التحرك بدون كرة أو الضغط أو التمركز أو تنفيذ الأدوار الدفاعية والهجومية.

وبالتالي فإن استبعاد لاعب كان حاضرًا في حسابات المدرب خلال المباريات الماضية يحمل رسالة إلى باقي عناصر الفريق بأن الحصول على فرصة المشاركة مرتبط بما يقدمه اللاعب في التدريبات ومدى قدرته على تنفيذ المطلوب منه.

هل انتهت أزمة طاهر مع عموتة؟

لا توجد مؤشرات على وجود أزمة مستمرة بين الطرفين خاصة أن أصل الواقعة فني وليس شخصيًا ومن المنتظر أن تتحدد عودة طاهر محمد طاهر إلى حسابات الحسين عموتة وفقًا لما سيقدمه اللاعب في التدريبات المقبلة ومدى التزامه بالتعليمات التي يحددها الجهاز الفني.

وبالتالي فإن استبعاد اللاعب أمام المقاولون العرب لا يعني خروجه من حسابات المدير الفني بشكل نهائي وإنما يمثل قرارًا مرتبطًا بمباراة محددة وبما حدث خلال الفترة الأخيرة من تدريبات.

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