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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خبير تحكيمي: ركلة جزاء الأهلي أمام المقاولون صحيحة.. وإلغاء هدفي بيراميدز قرار سليم

الاهلي و المقاولون
الاهلي و المقاولون
ميرنا محمود

أكد محمد فاروق، الحكم الدولي السابق، أن قرارات الحكام خلال مباريات الأهلي والمقاولون العرب وبيراميدز والجونة شهدت بعض الحالات التحكيمية المهمة.

وقال فاروق، في تصريحات عبر برنامج “نمبر وان” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة “CBC”: “تمركز الحكم في ركلة جزاء الأهلي والمقاولون العرب كان صحيحًا، وركلة الجزاء صحيحة للنادي الأهلي، واعتراض الكابتن وائل يستحق عليه الكارت الأصفر”.

وأضاف: “إلغاء هدفي بيراميدز كان صحيحًا، وفيه خطأ واضح جدًا في الفاول، والمفروض كان الحكم يوقف اللعب ويحتسب الفاول، والكرة مش جول، وده حصل فعلًا في مباراة بيراميدز”.

وتابع: “واضح إن الأمور أهدى شوية من الناحية التحكيمية، وأنا شايف إنه مكنش فيه تأثير للمسك في مباراة الزمالك وابو قير للأسمدة لكن الزمالك كانت له ركلة جزاء لم تُحتسب”.

محمد فاروق مباريات الأهلي الأهلي والمقاولون العرب ركله جزاء الاهلي

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