قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "رياض الأطفال"..ماذا قررت التعليم؟
العملاق الصيني يعرض قوته الجوية الضاربة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
بألوان علم مصر.. الطائرات السعودية تبهر الحضور في سماء العلمين بحضور الرئيس السيسي
المقاتلة الشبحية الروسية Su-57E ومنظومة إس 400 الصاروخية تظهران لأول مرة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
وزير الخارجية السعودي: الحوثي فتح على نفسه باباً لا يحتمله
بريطانيا تخصص 135 مليون دولار لدعم الدفاع الجوي في أوكرانيا
فرسان الإمارات يبهرون الرئيس السيسي بعروض جوية استثنائية في سماء العلمين
بعد جولة المحافظ .. لجنة التفتيش المالي والإداري تفحص مدرسة أحمد سمير ببنها
صناعة مصرية بمعايير عالمية.. "العربية للتصنيع" تستعرض أحدث منتجاتها الجوية في معرض العلمين للطيران| صور
كيفية عمل تقليل الاغتراب 2026
المصرية للاتوبيس الترددي (BRT) تزف بشري سارة للطلاب مع بدء العام الدراسي
مصادر: أكثر من 150 ألف نزحوا نتيجة قصف الحوثيين للمناطق المدنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

40 فرصة عمل لأفراد أمن بمرتبات تصل إلى 9000 جنيه

وظائف
وظائف
محمد غالي

تتزايد عمليات البحث عن وظائف وزارة العمل 2026 وفرص العمل الجديدة المتاحة للشباب بمختلف المؤهلات الدراسية، بالتزامن مع إعلان إحدى شركات الأمن ونقل الأموال عن توفير 40 فرصة عمل للعمل بوظيفة فرد أمن، بمرتبات شهرية تبدأ من 7500 جنيه وتصل إلى 9000 جنيه، إلى جانب عدد من المزايا التي يحصل عليها المقبولون وفقا لشروط الوظيفة.

وظائف

وتأتي هذه الفرص في إطار جهود توفير وظائف جديدة للشباب بالتعاون مع وزارة العمل، مع إتاحة التقديم أمام الحاصلين على مؤهلات متوسطة، وكذلك غير الحاصلين على مؤهلات، بما يوسع قاعدة المستفيدين من فرص العمل المطروحة.

تفاصيل وظائف وزارة العمل 2026

تتضمن الوظائف المعلنة 40 فرصة للعمل بوظيفة فرد أمن، على أن يتم توزيع المقبولين للعمل في عدد من المواقع التابعة للشركة، وتشمل مناطق التجمع والعين السخنة والعاصمة الجديدة.

وتتراوح قيمة الراتب الشهري للوظائف بين 7500 و9000 جنيه، وفقا للبيانات المعلنة، على أن يتم تحديد موقع العمل وفق احتياجات الشركة وإجراءات التوظيف.

شروط التقديم على وظائف فرد أمن

حددت الشركة مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف فرد أمن، وتشمل ما يلي:

أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل متوسط أو غير حاصل على مؤهل.
ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما.
ألا يزيد عمر المتقدم على 55 عاما.

ويتعين على الراغبين في التقديم التأكد من استيفاء جميع الشروط المحددة قبل التواصل مع جهة التوظيف، والاستفسار عن طبيعة العمل وموقع الوظيفة والمواعيد الخاصة بإجراءات التقديم.

وظائف

مزايا وظائف شركة الأمن ونقل الأموال

لا تقتصر المزايا التي توفرها الوظائف الجديدة على الراتب الشهري، حيث يحصل المقبولون على مجموعة من المزايا والخدمات التي تختلف أهميتها بحسب طبيعة وموقع العمل.

وتشمل المزايا المعلنة:

توفير وجبات.
توفير الإقامة.
التأمين الاجتماعي.
التأمين الطبي.
زيادة سنوية.
توفير وسائل مواصلات.

وتوفر هذه المزايا دعما إضافيا للعاملين، خاصة في الوظائف التي تستلزم العمل في مواقع بعيدة عن محل الإقامة، مثل العين السخنة والعاصمة الجديدة.

أماكن العمل المتاحة

تتوزع فرص العمل المعلنة على عدد من المناطق، وهي التجمع والعين السخنة والعاصمة الجديدة، على أن تحدد الشركة موقع العمل لكل متقدم وفقا لاحتياجاتها ومراحل وإجراءات التوظيف.

وينصح المتقدمون بالاستفسار مسبقا عن موقع العمل ونظام ومواعيد العمل قبل استكمال إجراءات التوظيف، خاصة بالنسبة للراغبين في العمل خارج نطاق محل إقامتهم.

طريقة التقديم على وظائف وزارة العمل 2026

يمكن للراغبين في التقديم على وظائف فرد الأمن أو الاستفسار عن تفاصيل فرص العمل التواصل مع الشركة من خلال رقم الهاتف المعلن:

01105218013

كما يمكن التوجه إلى مقر الشركة في القاهرة لتقديم الاستفسارات المتعلقة بالوظائف، وذلك على العنوان التالي:

1 شارع أنور المفتي، متفرع من عباس العقاد، مدينة نصر، القاهرة.

وظائف

فرص عمل للشباب بمؤهلات مختلفة

وتتيح الوظائف المعلنة فرصة أمام شريحة واسعة من الشباب، خاصة أن شروط التقديم لا تقتصر على الحاصلين على مؤهلات عليا، وإنما تشمل الحاصلين على مؤهل متوسط وغير الحاصلين على مؤهل، مع الالتزام بالحدود العمرية والشروط التي حددتها الشركة.

وتأتي هذه الفرص ضمن جهود توفير وظائف جديدة للشباب، وإتاحة فرص عمل تتناسب مع مستويات تعليمية مختلفة، إلى جانب تقديم مزايا تشمل التأمين الاجتماعي والطبي والإقامة والوجبات ووسائل المواصلات.

ومن المقرر أن يستفيد المتقدمون من هذه الفرص بعد استيفاء شروط التوظيف واجتياز إجراءات القبول التي تحددها الشركة، مع ضرورة التأكد من جميع تفاصيل الوظيفة قبل بدء العمل.

وظائف وزارة العمل وظائف وزارة العمل فرص العمل الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الجولة

لم يثبت إنفاقها من مالها.. محافظ القليوبية يكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة مديرة المدرسة

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن

طائر المينا الهندي

لو ظهر عندك في البلكونة.. خطوات التعامل مع طائر المينا الهندي

مباراة القمة

عامر حسين عن ازمة مباراة القمة: المحكمة الرياضية غلّطت المسابقات وأنصفت الأهلي

الجبنة الرومي

معلومات لا تتوقعها.. طبيب يكشف مفاجأة عن الجبنة الرومي

المصري البورسعيدي

مصطفى أبو الدهب يكشف سبب سقوط المصري أمام منتخب السويس بتروجت

ارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد في سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء .. وصل لكام؟

صورة تعبيرية

بقيمة 729 مليون دولار.. السويد تتعاقد على منظومات «هيمارس» الأمريكية

ترشيحاتنا

مورينيو

مورينيو يعلن قائمة ريال مدريد لمباراة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

بيزيرا

حتحوت: بيزيرا يصل خلال أيام.. والزمالك قد يحصل على 3 ملايين دولار

بيزيرا

الزمالك يوافق على بيع خوان بيزيرا مقابل 5 مليون دولار.. خالد الغندور يكشف التفاصيل

بالصور

لصحة القلب والدماغ.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات؟

العملاق الصيني يعرض قوته الجوية الضاربة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

صورة من مشاركة الجانب الصيني في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
صورة من مشاركة الجانب الصيني في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
صورة من مشاركة الجانب الصيني في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟.. 6 أخطاء تضعف مناعته دون أن تعرفي

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 6 أخطاء تضعف مناعته دون أن تعرفي
طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 6 أخطاء تضعف مناعته دون أن تعرفي
طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 6 أخطاء تضعف مناعته دون أن تعرفي

المقاتلة الشبحية الروسية Su-57E ومنظومة إس 400 الصاروخية تظهران لأول مرة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

صورة من مشاركة الجانب الروسي في معرض العلمين للطيران والفضاء
صورة من مشاركة الجانب الروسي في معرض العلمين للطيران والفضاء
صورة من مشاركة الجانب الروسي في معرض العلمين للطيران والفضاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد