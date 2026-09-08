40 فرصة عمل لأفراد أمن بمرتبات تصل إلى 9000 جنيه

تتزايد عمليات البحث عن وظائف وزارة العمل 2026 وفرص العمل الجديدة المتاحة للشباب بمختلف المؤهلات الدراسية، بالتزامن مع إعلان إحدى شركات الأمن ونقل الأموال عن توفير 40 فرصة عمل للعمل بوظيفة فرد أمن، بمرتبات شهرية تبدأ من 7500 جنيه وتصل إلى 9000 جنيه، إلى جانب عدد من المزايا التي يحصل عليها المقبولون وفقا لشروط الوظيفة.

وتأتي هذه الفرص في إطار جهود توفير وظائف جديدة للشباب بالتعاون مع وزارة العمل، مع إتاحة التقديم أمام الحاصلين على مؤهلات متوسطة، وكذلك غير الحاصلين على مؤهلات، بما يوسع قاعدة المستفيدين من فرص العمل المطروحة.

تفاصيل وظائف وزارة العمل 2026

تتضمن الوظائف المعلنة 40 فرصة للعمل بوظيفة فرد أمن، على أن يتم توزيع المقبولين للعمل في عدد من المواقع التابعة للشركة، وتشمل مناطق التجمع والعين السخنة والعاصمة الجديدة.

وتتراوح قيمة الراتب الشهري للوظائف بين 7500 و9000 جنيه، وفقا للبيانات المعلنة، على أن يتم تحديد موقع العمل وفق احتياجات الشركة وإجراءات التوظيف.

شروط التقديم على وظائف فرد أمن

حددت الشركة مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف فرد أمن، وتشمل ما يلي:

أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل متوسط أو غير حاصل على مؤهل.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما.

ألا يزيد عمر المتقدم على 55 عاما.

ويتعين على الراغبين في التقديم التأكد من استيفاء جميع الشروط المحددة قبل التواصل مع جهة التوظيف، والاستفسار عن طبيعة العمل وموقع الوظيفة والمواعيد الخاصة بإجراءات التقديم.

مزايا وظائف شركة الأمن ونقل الأموال

لا تقتصر المزايا التي توفرها الوظائف الجديدة على الراتب الشهري، حيث يحصل المقبولون على مجموعة من المزايا والخدمات التي تختلف أهميتها بحسب طبيعة وموقع العمل.

وتشمل المزايا المعلنة:

توفير وجبات.

توفير الإقامة.

التأمين الاجتماعي.

التأمين الطبي.

زيادة سنوية.

توفير وسائل مواصلات.

وتوفر هذه المزايا دعما إضافيا للعاملين، خاصة في الوظائف التي تستلزم العمل في مواقع بعيدة عن محل الإقامة، مثل العين السخنة والعاصمة الجديدة.

أماكن العمل المتاحة

تتوزع فرص العمل المعلنة على عدد من المناطق، وهي التجمع والعين السخنة والعاصمة الجديدة، على أن تحدد الشركة موقع العمل لكل متقدم وفقا لاحتياجاتها ومراحل وإجراءات التوظيف.

وينصح المتقدمون بالاستفسار مسبقا عن موقع العمل ونظام ومواعيد العمل قبل استكمال إجراءات التوظيف، خاصة بالنسبة للراغبين في العمل خارج نطاق محل إقامتهم.

طريقة التقديم على وظائف وزارة العمل 2026

يمكن للراغبين في التقديم على وظائف فرد الأمن أو الاستفسار عن تفاصيل فرص العمل التواصل مع الشركة من خلال رقم الهاتف المعلن:

01105218013

كما يمكن التوجه إلى مقر الشركة في القاهرة لتقديم الاستفسارات المتعلقة بالوظائف، وذلك على العنوان التالي:

1 شارع أنور المفتي، متفرع من عباس العقاد، مدينة نصر، القاهرة.

فرص عمل للشباب بمؤهلات مختلفة

وتتيح الوظائف المعلنة فرصة أمام شريحة واسعة من الشباب، خاصة أن شروط التقديم لا تقتصر على الحاصلين على مؤهلات عليا، وإنما تشمل الحاصلين على مؤهل متوسط وغير الحاصلين على مؤهل، مع الالتزام بالحدود العمرية والشروط التي حددتها الشركة.

وتأتي هذه الفرص ضمن جهود توفير وظائف جديدة للشباب، وإتاحة فرص عمل تتناسب مع مستويات تعليمية مختلفة، إلى جانب تقديم مزايا تشمل التأمين الاجتماعي والطبي والإقامة والوجبات ووسائل المواصلات.

ومن المقرر أن يستفيد المتقدمون من هذه الفرص بعد استيفاء شروط التوظيف واجتياز إجراءات القبول التي تحددها الشركة، مع ضرورة التأكد من جميع تفاصيل الوظيفة قبل بدء العمل.