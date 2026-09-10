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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

زراعة 3700 نخلة و23683 شجرة بمختلف مناطق حدائق العاصمة .. صور

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تنفيذ خطة متكاملة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين جودة الحياة بالمدن الجديدة، من خلال التوسع في أعمال التشجير ورفع كفاءة المسطحات الخضراء وشبكات الري بمدينة حدائق العاصمة.

وتضمنت الأعمال المنفذة زراعة 3700 نخلة و23683 شجرة بمختلف مناطق المدينة، فيما تستهدف خطة العمل المقبلة زراعة 4050 نخلة و31638 شجرة، بما يسهم في زيادة الرقعة الخضراء وتعزيز الهوية البصرية للمدينة.

وتشمل الأعمال تنفيذ برامج دورية لتقليم الأشجار والنخيل، وصيانة المسطحات الخضراء، وإعادة زراعة المناطق التي تحتاج إلى دعم نباتي، إلى جانب تحسين التربة ورفع كفاءة شبكات الري وضمان كفاءة توزيع المياه.

وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية متكاملة للحفاظ على الرقعة الخضراء واستدامتها، وتعظيم الاستفادة منها، بما يدعم تحسين جودة الحياة والارتقاء بالبيئة الحضرية بمدينة حدائق العاصمة.

حدائق العاصمة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جودة الحياة الاشجار

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