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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

عداد الكهرباء الكودي.. خطوات التركيب والفرق عن مسبوق الدفع

عداد الكهرباء الكودي.. خطوات التركيب والفرق عن مسبوق الدفع
عداد الكهرباء الكودي.. خطوات التركيب والفرق عن مسبوق الدفع
عبد الفتاح تركي

يمكن للمواطنين الراغبين في تركيب عداد كهرباء كودي للمباني العشوائية والمخالفة تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، دون الحاجة إلى التوجه لمقر شركة توزيع الكهرباء التابعة للمواطن، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات التي تبدأ بالدخول إلى المنصة واختيار الخدمة المطلوبة، ثم تحميل صورة بطاقة الرقم القومي وإرفاق صورة الوحدة المطلوب تركيب العداد بها من الخارج، مع متابعة حالة الطلب عبر المنصة لسداد قيمة المعاينة واستكمال الإجراءات المطلوبة.

وتواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر، استقبال طلبات تركيب عدادات الكهرباء الكودية للمباني العشوائية والمخالفة إلكترونيًا، دون فرض شروط إضافية على المواطنين، في إطار إتاحة الخدمة بصورة إلكترونية وتسهيل إجراءات تقديم الطلبات المتعلقة بتركيب العدادات الكودية.

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كيفية تحويل العداد الكودي إلى قانوني

ما خطوات تقديم طلب تركيب عداد كهرباء كودي إلكترونيًا؟

تتمثل الخطوة الأولى في الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، والتي تتيح للمواطن تقديم طلب تركيب عداد كهرباء كودي دون الحاجة إلى التوجه لمقر شركة توزيع الكهرباء التابعة له.

وبعد الدخول إلى المنصة، يختار المواطن خدمة «تقديم طلب تركيب عداد كهرباء كودي»، ثم يبدأ في استكمال البيانات والمستندات المطلوبة ضمن إجراءات تقديم الطلب.

ويحتاج مقدم الطلب إلى تحميل صورة بطاقة الرقم القومي «وجه وظهر»، باعتبارها أحد المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات التقديم الإلكتروني على خدمة تركيب عداد الكهرباء الكودي.

كما يتعين إرفاق صورة الوحدة المطلوب تركيب العداد بها من الخارج، ضمن المستندات التي يتم تقديمها من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.

وبعد تقديم الطلب، يمكن للمواطن متابعة حالة الطلب عبر المنصة، وذلك لسداد قيمة المعاينة واستكمال الإجراءات المطلوبة المتعلقة بطلب تركيب عداد الكهرباء الكودي.

وتتيح هذه الخطوات تقديم الطلب إلكترونيًا بدلًا من التوجه إلى مقر شركة توزيع الكهرباء، بما يوفر مسارًا إلكترونيًا لتقديم طلبات تركيب العدادات الكودية ومتابعة الإجراءات المرتبطة بها.

لماذا يتم تقديم طلب تركيب عداد الكهرباء الكودي إلكترونيًا؟

تأتي إتاحة خدمة تقديم طلب تركيب عداد كهرباء كودي إلكترونيًا ضمن جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتيسير حصول المواطنين على الخدمة، وسرعة فحص الطلبات المقدمة، بما يساعد على تنظيم استهلاك الكهرباء والحد من المخالفات وعمليات سرقة التيار الكهربائي.

وتواصل الوزارة التوسع في تركيب العدادات الكودية والتعامل مع الطلبات المقدمة من المواطنين عبر المنصة الإلكترونية، ضمن خطة تستهدف إحكام السيطرة على منظومة الكهرباء ومواجهة سرقة التيار.

وتوفر الخدمة الإلكترونية وسيلة لتقديم الطلبات ومتابعة حالتها من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، بدلًا من التوجه إلى مقر شركة توزيع الكهرباء التابعة للمواطن، وفق الإجراءات المحددة لتقديم الطلب.

العداد الكودي

ما الفرق بين عداد الكهرباء الكودي وعداد الكهرباء مسبوق الدفع؟

يُعد كل من العداد الكودي وعداد الكهرباء مسبوق الدفع «الكارت» من أنواع العدادات مسبقة الدفع، كما أنهما لا يختلفان من حيث الشكل الخارجي أو طريقة الشحن والاستخدام.

ويتمثل الاختلاف الرئيسي بين العدادين في الوضع القانوني لكل منهما، إذ يُركب العداد الكودي بصورة مؤقتة دون تسجيل اسم المنتفع ودون وجود تعاقد قانوني بينه وبين شركة الكهرباء، كما أن تركيبه لا يمنح المنتفع أي حقوق قانونية تتعلق بالوحدة.

أما عداد الكهرباء مسبوق الدفع القانوني، فيتم تركيبه بناءً على تعاقد مع شركة توزيع الكهرباء، ويرتبط ببيانات المشترك، كما تصدر مستندات التعامل الخاصة بالعداد باسم المتعاقد.

وبذلك يرتبط الفرق الأساسي بين العداد الكودي وعداد الكهرباء مسبوق الدفع القانوني بالوضع القانوني والتعاقدي، رغم أن كليهما من أنواع العدادات مسبقة الدفع، ولا يختلفان من حيث الشكل الخارجي أو طريقة الشحن والاستخدام.

العداد الكودي

هل يختلف سعر الكيلوات بين العداد الكودي ومسبق الدفع؟

يختلف العدادان كذلك في سعر الكيلوات، إذ يعمل عداد الكهرباء مسبوق الدفع بنظام الشرائح، ويبدأ سعر الكيلوات من 68 قرشًا في الشريحة الأولى.

وفي المقابل، تتم محاسبة العداد الكودي بسعر الشريحة الموحدة بدءًا من أول كيلووات، ويبلغ 2.74 قرش.

ويكشف ذلك عن اختلاف طريقة احتساب استهلاك الكهرباء بين العداد مسبوق الدفع القانوني والعداد الكودي، رغم اشتراكهما في كونهما من أنواع العدادات مسبقة الدفع، وكذلك عدم اختلافهما من حيث الشكل الخارجي أو طريقة الشحن والاستخدام.

هل تركيب العداد الكودي يمنح المنتفع حقوقًا قانونية في الوحدة؟

لا يمنح تركيب العداد الكودي المنتفع أي حقوق قانونية تتعلق بالوحدة، إذ يُركب العداد بصورة مؤقتة دون تسجيل اسم المنتفع ودون وجود تعاقد قانوني بينه وبين شركة الكهرباء.

أما عداد الكهرباء مسبوق الدفع القانوني، فيتم تركيبه بناءً على تعاقد مع شركة توزيع الكهرباء، ويرتبط ببيانات المشترك، كما تصدر مستندات التعامل الخاصة بالعداد باسم المتعاقد.

طريقة تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني 2026

كيف يمكن متابعة طلب تركيب عداد الكهرباء الكودي؟

بعد تقديم طلب تركيب عداد الكهرباء الكودي وإرفاق المستندات المطلوبة، يمكن متابعة حالة الطلب عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وذلك لسداد قيمة المعاينة واستكمال الإجراءات المطلوبة.

وتشمل إجراءات التقديم الإلكتروني الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، واختيار خدمة «تقديم طلب تركيب عداد كهرباء كودي»، وتحميل صورة بطاقة الرقم القومي «وجه وظهر»، وإرفاق صورة الوحدة المطلوب تركيب العداد بها من الخارج، ثم متابعة حالة الطلب عبر المنصة لسداد قيمة المعاينة واستكمال الإجراءات المطلوبة.

ما أبرز المعلومات التي يجب معرفتها قبل تركيب عداد الكهرباء الكودي؟

توضح البيانات الواردة أن العداد الكودي يُركب بصورة مؤقتة للمباني العشوائية والمخالفة، ولا يرتبط باسم المنتفع ولا يوجد بشأنه تعاقد قانوني بين المنتفع وشركة الكهرباء، كما أن تركيب العداد لا يمنح المنتفع أي حقوق قانونية تتعلق بالوحدة.

وفي المقابل، يرتبط عداد الكهرباء مسبوق الدفع القانوني بتعاقد مع شركة توزيع الكهرباء وبيانات المشترك، كما تصدر مستندات التعامل الخاصة بالعداد باسم المتعاقد.

كما تختلف طريقة المحاسبة على استهلاك الكهرباء بين العدادين، إذ يعمل عداد الكهرباء مسبوق الدفع بنظام الشرائح، ويبدأ سعر الكيلوات من 68 قرشًا في الشريحة الأولى، بينما تتم محاسبة العداد الكودي بسعر الشريحة الموحدة بدءًا من أول كيلووات، ويبلغ 2.74 قرش.

خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد كهرباء قانوني

وتوفر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء إمكانية تقديم طلب تركيب عداد كهرباء كودي إلكترونيًا، من خلال إجراءات محددة تبدأ بالدخول إلى المنصة واختيار الخدمة، ثم تحميل صورة بطاقة الرقم القومي «وجه وظهر»، وإرفاق صورة الوحدة المطلوب تركيب العداد بها من الخارج، ومتابعة حالة الطلب لسداد قيمة المعاينة واستكمال الإجراءات المطلوبة.

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