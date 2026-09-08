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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

فاتورة موحدة ربع سنوية وخصم 10 ٪ .. تحرك برلماني عاجل لخفض فواتير الكهرباء والمياه والغاز

فواتير
فواتير
أميرة خلف

طالب النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبترول والثروة المعدنية بصفة خاصة سرعة التحرك لاتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل خفض فاتورة الكهرباء والمياه والغاز وترشيد تكلفتها على الأسرة المصرية.

 وذلك في إطار الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وحماية محدودي ومتوسطي الدخل.


وقال «وهدان» فى تصريحات له : إن فواتير الخدمات الأساسية أصبحت تمثل عبئاً مباشراً على ميزانية الأسرة المصرية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً وتأثرها بالتغيرات الاقتصادية. مشدداً على أن حماية المواطن من هذه الأعباء واجب وطني وبرلماني، ويأتي في مقدمة أولويات حزب الجبهة الوطنية مؤكداً أن الدولة تقوم بجهود كبيرة لتطوير شبكات الكهرباء والمياه والغاز، ولكن آن الأوان أن ينعكس ذلك على المواطن في صورة تخفيض فعلي في الفاتورة الشهرية، بما لا يخل بمستهدفات الدولة في ترشيد الدعم وضمان استدامة الخدمة.
 

مقترحات برلمانية لخفض فواتير المرافق الثلاثة

 

وأوضح «وهدان» أن المواجهة الحقيقية لارتفاع الفواتير تتطلب 4 آليات جديدة وغير تقليدية للتنفيذ وهى :
أولاً: إنشاء شريحة استهلاك مدعومة موحدة للكهرباء والمياه والغاز للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، بحيث لا تتجاوز فاتورة الثلاث خدمات 300 جنيه شهرياً، ويتم تمويل الفارق من خلال صندوق دعم الطاقة.
ثانياً: إلزام شركات التوزيع بتركيب عدادات ذكية تعطي خصم 10% تلقائياً للمستهلك الذي يخفض استهلاكه 15% عن الشهر السابق، لتشجيع الترشيد وربطه بمكسب مباشر للمواطن.
ثالثاً: دمج فواتير الكهرباء والمياه والغاز في فاتورة واحدة ربع سنوية مع إتاحة نظام تقسيط بدون فوائد على 6 شهور لمن يتجاوز إجمالي فاتورته 1500 جنيه، لتخفيف الصدمة الشهرية.
رابعاً: منح إعفاء 20% على فاتورة المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر التي تستخدم مكون محلي بنسبة 60% فأكثر، لتحويل تخفيف الأعباء إلى تحفيز للصناعة وتوفير فرص عمل.
وأكد النائب سليمان وهدان أن تطبيق هذه الآليات سيحقق مكاسب مباشرة للاقتصاد الوطني تتمثل في حماية 15 مليون أسرة من تقلبات الأسعار، وزيادة معدلات الترشيد 25%، وتشجيع الصناعات الصغيرة، وتحويل الدعم من دعم سلعي إلى دعم إنتاجي يحقق قيمة مضافة موضحاً أن تخفيف فاتورة الخدمات الأساسية هو استثمار في استقرار الأسرة المصرية، وترجمة عملية لتوجيهات الرئيس السيسي بوضع المواطن في قلب أولويات الدولة
وطالب الحكومة بسرعة دراسة هذه المقترحات وعرض خطة تنفيذية لها وإعلانها أمام الرأى العام

سليمان وهدان مصطفى مدبولى مجلس الوزراء فواتير الغاز الكهرباء المياه

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