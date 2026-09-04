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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو | الأسبوع الجاي .. رئيس الوزراء يزف خبرا سارا للمواطنين بشأن فواتير الكهرباء .. مصطفى بكري: ندخل الصدام من أجل البلد.. وأحمد موسى وقف ضد الإخوان منذ زمن

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الأسبوع الجاي | رئيس الوزراء يزف خبرا سارا للمواطنين بشأن فواتير الكهرباء


أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه يتابع مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشكل مستمر المشكلات المتعلقة بفواتير استهلاك الكهرباء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع الوزير خلال الأسبوع المقبل للوقوف على أبرز المشكلات والعمل على حلها.

مصطفى بكري: ندخل الصدام من أجل البلد.. وأحمد موسى وقف ضد الإخوان منذ زمن طويل


أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مواقفه وتصديه لبعض القضايا يأتي بدافع الحرص على مصلحة مصر والدفاع عن الدولة ومؤسساتها، مشددًا على أن أي شخص يمتلك معلومات أو أدلة ضد أي من المدافعين عن الدولة عليه التقدم بها إلى النائب العام.

التعليم تكشف سبب تأخر تنسيق الدبلومات الفنية.. ويحدد الفرق عن الثانوية العامة
مع انطلاق مراحل تنسيق القبول بالجامعات، يبرز تنسيق الدبلومات الفنية باعتباره مسارًا له قواعد وضوابط تختلف عن الثانوية العامة، سواء فيما يتعلق بالحد الأدنى للقبول أو طبيعة الشهادات وطرق إرسال النتائج. وفي هذا السياق، كشف الدكتور أحمد الجيوشي، المشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، أسباب اختلاف نظام تنسيق الدبلومات الفنية وتأخره عن بعض مراحل التنسيق الأخرى.

بأي لغة سيحاسب الإنسان يوم القيامة؟.. عالم أزهري يكشف مفاجأة
أكد الشيخ محمد علي، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الظالم يعذب في الدنيا، وفي القبر، وفي الآخرة، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع أحد من علماء الشريعة إنكار عذاب القبر، كما يردد البعض.

مشرف إسعاف بني سويف: خبرتي خلتني أتأكد إن بلاغ الطفل حقيقي.. وأصررت على مساعدته
كشف صابر محمد، مشرف بهيئة الإسعاف بمحافظة بني سويف، تفاصيل اللحظات الحاسمة التي سبقت إنقاذ مواطن تعرض لوعكة صحية مفاجئة أثناء قيادته سيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي، مؤكدًا أن ما حدث كان أولًا وأخيرًا فضلًا من الله، الذي أراد أن يكون لرجال الإسعاف دور في إنقاذ حياة إنسان.

مصر تواصل كسر حصار غزة.. آلاف الأطنان من المساعدات أمام العراقيل الإسرائيلية
في ظل استمرار الأزمة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة، تواصل مصر تحركاتها على المستويين الإنساني والسياسي لدعم الشعب الفلسطيني، عبر تسيير قوافل المساعدات والإمدادات الإغاثية والطبية، بالتوازي مع التمسك بموقفها الرافض لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم. وبين شاحنات تحمل الغذاء والدواء والوقود وتتجه إلى القطاع، وعراقيل تحول دون وصول بعض الإمدادات إلى مستحقيها، تتواصل الجهود المصرية لتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية.

انزلي من فوق المسرح | عروس تحرج جدتها بطلب صادم في حفل زفافها والأب يتدخل
تصدّر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي اهتمامات رواد المنصات، بعدما ظهرت خلاله عروس وهي تطلب من جدتها النزول من فوق المسرح أثناء حفل زفافها، في مشهد أثار موجة واسعة من الجدل بين المتابعين، وانقسمت حوله الآراء بين منتقد لتصرف العروس، ومن يرى ضرورة معرفة تفاصيل الواقعة كاملة قبل إصدار الأحكام.

نفقة الدولة بلا سقف مالي.. دليل جديد يضم 600 صفحة لإنهاء البيروقراطية وتغطية علاجات تتجاوز المليون جنيه
أعلن الدكتور محمد العقاد، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، إطلاق الدليل الاسترشادي الجديد لإجراءات منظومة العلاج على نفقة الدولة، في خطوة تستهدف توحيد الإجراءات الطبية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات العلاجية، إلى جانب الحد من التعقيدات والبيروقراطية داخل المستشفيات.

متخصصة تحذر من الساندوتش المدرسي.. 7 نصائح لحماية الأطفال من سوء التغذية
مع اقتراب العام الدراسي، تعود الوجبة المدرسية إلى دائرة الاهتمام باعتبارها جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي للطفل، خاصة أن اختيار مكوناتها وطريقة حفظها يمكن أن يؤثرا بشكل مباشر على صحة الطالب وتركيزه خلال اليوم الدراسي. وفي هذا السياق، قدمت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية، مجموعة من النصائح للأسر بشأن إعداد الوجبة المدرسية واختيار الأطعمة المناسبة للأطفال.


انتهاكات الاحتلال لا تتوقف.. هجمات إسرائيلية على جنوب لبنان | التفاصيل

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن الجيش اللبناني تسلم أحد الأسرى اللبنانيين الذي كان موجوداً لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد اقتياده من الأراضي اللبنانية إلى مناطق خاضعة لسيطرة الاحتلال العام الماضي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل أول تطبيق عملي لملف تسليم الأسرى الذي كان على رأس المطالب اللبنانية خلال 7 جولات من المفاوضات.

رئيس مجلس الوزراء مصطفى بكري تنسيق القبول بالجامعات الأزهر الشريف الإسعاف

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