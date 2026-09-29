محافظ القليوبية يوجه بسرعة التعامل مع عطل مفاجئ بمحطة مياه عرب جهينة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن انقطاع المياه عن مركز ومدينة شبين القناطر، إثر حدوث عطل مفاجئ بعنبر الطلمبات داخل محطة مياه عرب جهينة، المغذية لمركز ومدينة شبين القناطر.



وفور ورود البلاغ، وجه الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، المهندسة جيهان مسعود، سكرتير عام المحافظة، بمتابعة أعمال إصلاح العطل ميدانيًا، والتنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه وعودة الخدمة إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن.

إصلاح العطل



وأكد محافظ القليوبية الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب إلى المناطق المتأثرة، لتوفير احتياجات المواطنين من المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة الخدمة إلى طبيعتها.

وشدد محافظ القليوبية على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لأعمال الإصلاح، وسرعة الانتهاء منها، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقليل فترة الانقطاع وتوفير احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة.

وتناشد محافظة القليوبية المواطنين بالمناطق المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مع التأكيد على استمرار توفير سيارات المياه الصالحة للشرب بالمناطق المتأثرة لحين عودة الخدمة.