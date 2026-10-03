الرئيس السيسي يفتتح «منتدى العلمين – أفريقيا للأعمال».. منصة جديدة لتعزيز الاستثمار والتجارة بالقارة

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، فعاليات الدورة الأولى من منتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال»، الذي تستضيفه مدينة العلمين الجديدة، بمشاركة عدد من رؤساء الدول الأفريقية وكبار المسؤولين، إلى جانب قيادات المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية والإقليمية، وممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال من مختلف دول القارة والعالم.

ويأتي انعقاد المنتدى باعتباره ثمرة مبادرة مصرية أقرها الاتحاد الأفريقي، على أن يعقد بصورة دورية كل عامين في مدينة العلمين، بتنظيم مشترك بين الحكومة المصرية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، ووكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «النيباد»، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.

ويستهدف المنتدى إقامة منصة قارية تجمع صناع القرار وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المالية، بما يدعم فرص الاستثمار والتجارة البينية، ويفتح المجال أمام إقامة شراكات اقتصادية عابرة للحدود، فضلًا عن دعم المشروعات التنموية وتسريع تنفيذ مستهدفات أجندة الاتحاد الأفريقي 2063.

منصة اقتصادية لتعزيز التكامل الأفريقي

ويشهد المنتدى عقد مجموعة من الجلسات المتخصصة التي تناقش القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية للقارة، إلى جانب معرض يضم عددًا من الشركات الأفريقية الكبرى، ومنطقة مخصصة للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مختلف الدول الأفريقية.

كما تتضمن فعاليات المنتدى اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف تجمع مسؤولين حكوميين وقيادات الشركات والمؤسسات المالية والاقتصادية، بهدف بحث فرص التعاون والاستثمار وإقامة شراكات جديدة بين دول القارة.

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، أن انعقاد المنتدى يأتي في توقيت يشهد فيه العالم أزمات متلاحقة وتحولات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة، مشددًا على أهمية تعزيز قدرات الدول الأفريقية وبناء مستقبلها اعتمادًا على إمكاناتها ومواردها.

وأشار الرئيس إلى أن الاستقرار يمثل عنصرًا أساسيًا لدعم التنمية الاقتصادية، موضحًا أن توفير بيئة آمنة ومستقرة يعد من العوامل التي يحتاج إليها المستثمرون والصناع والمزارعون لتحقيق أهدافهم وتوسيع أنشطتهم.

السيسي: القطاع الخاص محرك رئيسي لاقتصادات أفريقيا

وسلط الرئيس الضوء على الدور المتنامي للقطاع الخاص الأفريقي، مشيرًا إلى مساهمته بأكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة، في الوقت الذي تتم فيه النسبة الأكبر من تعاملاته مع شركات من خارج أفريقيا.

وأوضح أن أكثر من نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة في القارة لا تمتلك معلومات كافية عن الفرص المتاحة في الأسواق الأفريقية المجاورة، وهو ما يدفعها في كثير من الأحيان إلى البحث عن فرص تجارية في أسواق بعيدة بدلًا من الاستفادة من الأسواق الأفريقية القريبة.

ولفت إلى أن التجارة البينية الأفريقية لا تزال تمثل نحو 18% فقط من إجمالي تجارة القارة، رغم وجود عدد من الاتفاقيات والترتيبات التجارية بين الدول الأفريقية.

وأكد أن منتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال» يستهدف المساهمة في سد فجوة المعلومات وتعزيز التواصل المباشر بين المستثمرين ورجال الأعمال في دول القارة، بما يساعد القطاع الخاص على اكتشاف الفرص المتاحة، ودعم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

مصر تدعم التكامل الاقتصادي الأفريقي

وشدد الرئيس على أن مصر تواصل دعمها للمبادرات التنموية والاقتصادية في أفريقيا، انطلاقًا من ارتباطها بالقارة وحرصها على تعزيز التعاون المشترك، مؤكدًا أن تحقيق التنمية والرخاء يتطلب تكامل الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية.

وأشار إلى أن تنظيم المنتدى بالتزامن مع استضافة مدينة العلمين للدورة الثامنة لقمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الأفريقي يعكس الترابط بين المسارين السياسي والاقتصادي في منظومة العمل الأفريقي المشترك.

وتناول الرئيس في كلمته الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها القارة، سواء من حيث الموارد الطبيعية أو البشرية، مشيرًا إلى أن الشباب يمثلون نحو 65% من سكان أفريقيا، وهو ما يجعل الاستثمار في قدراتهم وفتح مجالات جديدة أمامهم أحد المحاور المهمة لتحقيق التنمية المستقبلية.

كما تطرق إلى التحديات التي تواجه الاقتصادات الأفريقية، وفي مقدمتها تداعيات الأزمات العالمية وارتفاع أسعار الطاقة والوقود والأسمدة، فضلًا عن اضطرابات سلاسل الإمداد والشحن، مؤكدًا ضرورة تعزيز قدرة الدول الأفريقية على التعامل مع هذه المتغيرات.

دعوة للشراكات العابرة للحدود

ودعا الرئيس المشاركين في المنتدى إلى الاستفادة من جلساته وفعالياته باعتبارها فرصة لبحث آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، مؤكدًا أهمية تحويل النقاشات إلى شراكات ومشروعات عملية تخدم اقتصادات القارة.

كما شدد على أهمية دعم الشركات الناشئة، باعتبارها أحد المسارات الواعدة لنمو الاقتصادات الأفريقية، مع الاستفادة من الاجتماعات الثنائية والمعرض المصاحب للمنتدى في فتح قنوات جديدة للتعاون التجاري والاستثماري.

وأعلن الرئيس افتتاح فعاليات الجلسات الرسمية لمنتدى «العلمين – أفريقيا 2026»، مؤكدًا أهمية العمل الأفريقي المشترك لتحقيق أهداف التنمية والتكامل الاقتصادي.

مشاركة رفيعة المستوى ومعرض للشركات

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات لوزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ورئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، والمديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «النيباد»، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، إلى جانب أحد كبار رجال الأعمال في القارة، ورئيس جمهورية بوروندي ورئيس الاتحاد الأفريقي.

وعقب انتهاء الجلسة الافتتاحية، أجرى الرئيس السيسي، برفقة عدد من رؤساء الدول الأفريقية ورؤساء الوفود المشاركة، جولة تفقدية في المعرض الاقتصادي المقام على هامش المنتدى.

وشملت الجولة أجنحة عدد من المؤسسات والجهات المشاركة، من بينها جناح البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وجناح وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «النيباد»، وجناح جمهورية مصر العربية، حيث اطلع الرئيس والوفود المشاركة على أبرز البرامج والمشروعات التي تستهدف دعم التكامل الاقتصادي والتعاون بين دول القارة.