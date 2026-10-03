عموتة يستعين بشباب الأهلي في كأس عاصمة مصر

كشف الإعلامي أحمد حسن عن اختيار الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، 10 لاعبين من فريق الشباب بالنادي، لدعم صفوف الفريق الأول خلال مشاركته في منافسات النسخة السادسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “الحسين عموتة يختار 10 لاعبين من فريق الشباب بالأهلي لدعم صفوف الفريق الأول خلال مشاركته في بطولة كأس عاصمة مصر”.

وتنطلق مباريات الجولة الأولى من النسخة السادسة لبطولة كأس عاصمة مصر يومي 7 و8 أكتوبر بدلا من يومي 8 و9 من الشهر نفسه.

الأربعاء 7 أكتوبر

ـ بترول أسيوط X الأهلي.. الساعة 5 مساءً

ـ بيراميدز X القناة.. الساعة 5 مساءً

ـ الزمالك X زد.. الساعة 8 مساءً

ـ سيراميكا كليوباترا X المصري.. الساعة 8 مساءً

الخميس 8 أكتوبر

ـ المقاولون العرب X الجونة.. الساعة 5 مساءً

ـ الاتحاد السكندري X وادي دجلة.. الساعة 5 مساء

ـ مودرن سبورت X البنك الأهلي.. الساعة 8 مساء

ـ غزل المحلة X أبو قير للأسمدة.. الساعة 8 مساءً

المجموعة الأولي: الزمالك - وادي دجلة - زد - طلائع الجيش - الاتحاد السكندري.

المجموعة الثانية: بيراميدز - سموحة - البنك الأهلي - مودرن سبورت – القناة

المجموعة الثالثة: الأهلي - الشرقية إنبي - الجونة - المقاولون العرب - بترول أسيوط

المجموعة الرابعة: المصري - سيراميكا كليوباترا- منتخب السويس بتروجت - غزل المحلة - أبو قير للأسمدة