علي أجهزة التنفس الصناعي.. سفير إسرائيل بواشنطن يكشف تطورات الحالة الصحية لنجله

كشف سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، يحيئيل لايتر، اليوم الجمعة عن تطورات الحالة الصحية لنجله، الذي أُصيب في حادث دهس عند حاجز على الطريق 443، موضحًا أنه لا يزال موصولًا بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، قال السفير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زاره في المستشفى.

وكانت أفادت القناة 14 الإسرائيلية، في وقت سابق، بإصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس وقعت على الطريق 443 قرب بلدة بيت حورون، جنوب غربي رام الله، مشيرة إلى أن المصاب هو نجل سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، يحيئيل لايتر.

دهس على الطريق 443

وقالت القناة الإسرائيلية إن حادث الدهس وقع على الطريق المؤدي إلى منطقة بيت حورون، وسط انتشار للقوات الإسرائيلية في موقع الحادث، فيما باشرت الجهات الأمنية حينها التحقيق في ملابساته.