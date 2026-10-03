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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تفاصيل أعلى سعر دولار في البنوك الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

ثبت سعر أعلي دولار في مواجهة الجنيه مع أول التعاملات الصباحية اليوم السبت 3-10-2026، داخل السوق الرسمية.

آخر تحديث لأعلي سعر

وجاء آخر تحديث لـ أعلى سعر دولار 52.4 جنيه للشراء و 52.5 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم

أظهرت تداولات الدولار ثباتا من دون تغيير على مستوى البنوك العاملة في مصر منذ آخر يوم عمل مساء أمس الأول، الخميس.

سعر الدولار في مصر

 

سعر الدولار اليوم

آخر تحديث لسعر الدولار

وصل متوسط سعر الدولار في آخر تحديث له 52.27 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري 52.27 جنيه للشراء و 52.38 جنيه للبيع.

أقل سعر 

وسجل أقل سعر دولار 52.17 جنيه للشراء و 52.27 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وصل ثاني أقل سعر دولار 52.23 جنيه للشراء و 52.33 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 52.25 جنيه للشراء و 52.35 جنيه للبيع في بنوك "بيت التمويل الكويتي، التعمير والاسكان، البركة، أبوظبي التجاري".

سعر الدولار مقابل الجنيه

الدولار في معظم البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في معظم البنوك 52.27 جنيه للشراء و 52.37 جنيه للبيع في بنوك "العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني QNB، العقاري المصري العربي، قناة السويس، المصرف المتحد، HSBC، الكويت الوطني، فيصل الاسلامي، التجاري الدولي CIB، نكست، مصر، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري".

أعلى سعر دولار

بلغ أعلى سعر دولار 52.4 جنيه للشراء و 52.5 جنيه للبيع .

وصل ثاني أعلى سعر دولار 52.3 جنيه للشراء و 52.4 جنيه للبيع في بنك سايب.

البنك المركزي

تعليمات من البنك المركزي

تستمر الحملات التوعوية التي يطلقها البنك المركزي المصري لتعزيز الثقافة المصرفية ومواجهة عمليات الاختراق والقرصنة للحسابات والمحافظ الإلكترونية للعملاء.

قال البنك المركزي المصري في رسالة تحذيرية للعملاء عبر موقع الرسمي و صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها؛ إنه ينبغي على العملاء عدم الاستجابة لإغراءات المحتالون من خلال الاستثمار السريع للمدخرات والأموال.

أضاف البنك المركزي المصري قائلا:" لاتنجذب لأوهام الثراء السريع وتضع أموالك في منصات الاستثمار الوهمية، فالخدعة تبدأ بمبالغ قليلة ثم يتم سحبها منك ومكاسب قليلة تحصل عليها في مقابلها".

أوضح البنك المركزي المصري: "دائما ما تننتهي تلك العمليات بالنسب عليك بمبالغ كبيرة".

وأطلق البنك المركزي المصري هاشتاج # معًا_نكافح_الاحتيال

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