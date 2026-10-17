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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يفتقد 11 لاعبًا أمام كيتارا الأوغندي في الكونفدرالية.. من هم؟

الأهلي
الأهلي
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن غياب 11 لاعبًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل مواجهة كيتارا الأوغندي، المقرر إقامتها عصر اليوم السبت، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الأهلي يفتقد 11 لاعبًا أمام كيتارا الأوغندي

وأكد المصدر أن غيابات الأهلي أمام الفريق الأوغندي تأتي لأسباب مختلفة، ما بين الإيقاف والإصابات والرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة، في ظل استعدادات الفريق لخوض المواجهة القارية خارج الديار.

وأوضح المصدر أن ياسر إبراهيم يغيب عن المباراة بسبب الإيقاف، بينما تسببت الإصابات في استبعاد كل من كريم الدبيس، وأحمد نبيل كوكا، ومحمود صلاح، وعمرو الجزار، ويوسف بلعمري، من حسابات الجهاز الفني للمواجهة المرتقبة.

وأضاف أن قائمة الغائبين تضم أيضًا خمسة لاعبين لأسباب تتعلق بالرؤية الفنية، وهم عبد الله أقطاي، ورضا سليم، وكباكا، وكريستو، ومحمد عبد الله، ليصل إجمالي عدد الغائبين عن صفوف الأهلي إلى 11 لاعبًا قبل لقاء كيتارا.

ويسعى الأهلي إلى تجاوز الغيابات وتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، تمنحه أفضلية قبل مواجهة الإياب في القاهرة، وتساعده على الاقتراب من التأهل إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق المباراة في الثالثة عصر اليوم السبت، على ملعب كيتارا الأوغندي، وسط تطلعات أهلاوية لتحقيق بداية قوية في المشوار القاري.

الأهلي أخبار الأهلي كأس الكونفدرالية كيتارا الأوغندي غيابات الأهلي

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