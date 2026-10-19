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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

المعادي ومدينة نصر بلا مياه.. الأماكن المتأثرة من كسر خط الزهراء الرئيسي

مياه الشرب
مياه الشرب
قسم الخدمات

​أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن عدد واسع من مناطق العاصمة، وذلك نتيجة حدوث كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي قطر 1200 مم بمنطقة زهراء المعادي، والذي يعد الخط المغذي لرافع أبو عويقل.

​أولاً: المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

و​تأثرت عدة أحياء ومناطق حيوية بانقطاع الخدمة، وجاءت أبرزها كالتالي:

شركة مياه الشرب

• ​مناطق المعادي: زهراء المعادي ومحيطها والمناطق المرتبطة برافع أبو عويقل، وصقر قريش.

• ​مناطق مدينة نصر: الحي السابع، الحي السادس، الحي الثامن، المنطقة الأولى، المنطقة السادسة، والمنطقة الثامنة، ومنطقة المستثمرين، والحي العاشر.

• ​مناطق أخرى: مساكن شروق النادي الأهلي، إسكان 6000 بمنشأة ناصر، منطقة الطوب الرملي، ومنطقة القطامية.

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​ثانياً: جهود الإصلاح والتدخل السريع

و​أكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنها دفعت بكافة إمكانياتها البشرية والفنية، والتي تشمل (المهندسين، الفنيين، العمال، والمعدات الثقيلة)، لموقع الكسر لسرعة إنهاء أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن وإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

​ثالثاً: تدابير عاجلة وخدمة الطوارئ

​وفي إطار حرصها على تلبية احتياجات المواطنين خلال فترة الانقطاع، أعلنت الشركة عن الإجراءات الآتية:

رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

• ​سيارات مياه نقية: توفير سيارات مياه شرب صالحة للاستهلاك تُوزع مجاناً بالمناطق المتأثرة لتلبية احتياجات الأهالي.

• ​خط الطوارئ الساخن: يمكن للمواطنين المتضررين طلب سيارات المياه أو الإبلاغ عن أي طارئ من خلال الاتصال بالخط الساخن ١٢٥، أو عبر خدمة الواتساب الرسمية لشركة مياه الشرب بالقاهرة على الرقم ٠١٠٠٦٦٦٥١٢٥.

رئيس «القابضة للمياه» يتابع ميدانيًا أعمال إصلاح كسر خط المياه

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وتابع المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ميدانيًا أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط مياه الشرب قطر 1200 مم بمنطقة زهراء المعادي، والمغذي لرافع أبو عويقل.

ورافقه الدكتور صلاح بيومي، واللواء عاصم شكر نائبي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والمهندس إسماعيل عبد ربه، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، وذلك للوقوف على مستجدات أعمال الإصلاح والإجراءات المتخذة لسرعة إعادة ضخ المياه إلى المناطق المتأثرة.

مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر

ووجه المهندس مصطفى الشيمي بالدفع بكافة الإمكانات والمعدات وفرق التشغيل والصيانة، وتكثيف العمل لسرعة الانتهاء من إصلاح الكسر، مع المتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ والتأكد من جاهزية الشبكة لإعادة ضخ المياه فور الانتهاء من الأعمال.

وشدد على أهمية تقليل فترة الانقطاع إلى أدنى حد ممكن، والتنسيق بين الفرق الفنية لضمان سرعة استعادة الخدمة واستقرار الضغوط بالمناطق المتأثرة.

مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر

وأوضح المهندس إسماعيل عبد ربه أن الكسر تسبب في انقطاع المياه عن مناطق الحي السابع، والمنطقة الأولى، والمنطقة السادسة، والمنطقة الثامنة، والحي السادس، والحي الثامن، وصقر قريش، ومساكن شروق النادي الأهلي، وإسكان 6000 بمنشأة ناصر، والطوب الرملي، والقطامية، والحي العاشر، ومنطقة المستثمرين، مؤكدًا الدفع بالمهندسين والفنيين والعمال والمعدات اللازمة إلى موقع الكسر، واستمرار العمل لحين الانتهاء من الإصلاحات وعودة المياه.

مياه الشرب قطع المياه مياه المعادي زهراء المعادي مياه مدينة نصر شركة مياه القاهرة انقطاع المياه

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