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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

النائب أحمد بدوي: لن نسمح بأي تجاوزات أو نشر محتويات تتعارض مع قيم وأخلاقيات المجتمع المصري

النائب أحمد بدوي
النائب أحمد بدوي
محمود محسن

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة لن تسمح بأي تجاوزات أو نشر محتويات تتعارض مع قيم وأخلاقيات المجتمع المصري.

وأوضح بدوي أنه تم اتخاذ قرار بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يقضي باستدعاء الممثل القانوني والمدير الإقليمي لمنصة «تيك توك»، لمناقشة ما يتم تداوله عبر المنصة من محتويات مخالفة لقيم المجتمع.

وشدد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب على دعم الدولة للاستثمارات والتوسع في الأنشطة التكنولوجية، مؤكدًا أن ذلك لا يعني السماح بنشر محتويات تتنافى مع القيم والأخلاق المجتمعية.

ضمان الالتزام بالضوابط المنظمة لنشر المحتوى

وأضاف أن التعامل مع هذه التجاوزات يأتي في إطار الحرص على حماية المجتمع وضمان الالتزام بالضوابط المنظمة لنشر المحتوى عبر المنصات الرقمية.

النائب أحمد بدوي لجنة الاتصالات بمجلس النواب المجتمع المصري تيك توك

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