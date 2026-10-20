أحمد بدوي لراديو النيل: تطوير البنية التحتية للاتصالات أساس نجاح التحول الرقمي في مصر

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن جلسة «مصر الرقمية»، التي تُعقد ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى مصر 2026 بالعاصمة الجديدة، تتناول الاستراتيجية الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع التركيز بشكل أكبر على تطوير البنية التحتية.

وأوضح بدوي، في تصريحات خاصة لراديو النيل، أن نجاح منظومة التحول الرقمي يرتبط بتطوير البنية التحتية في البلاد، مشيرًا إلى أن مصر تشهد حاليًا جهودًا كبيرة لتحديث البنية التحتية في المجالين الإلكتروني والرقمي، من خلال تغيير الكابلات النحاسية في أنحاء الجمهورية واستبدالها بكابلات الألياف الضوئية.

وأضاف أن استكمال توصيل كابلات الألياف الضوئية وتطوير الشبكات يمثلان عنصرين أساسيين لنجاح منظومة التحول الرقمي، لافتًا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاتصالات تسعيان دائمًا إلى الإسراع في الانتهاء من توصيل الخدمات التكنولوجية إلى القرى والنجوع.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إلى أن الخدمات التكنولوجية كانت تُعد من آخر الخدمات التي تصل إلى القرى، موضحًا أنه بعد توصيل مرافق الصرف الصحي والغاز الطبيعي، كان توصيل كابلات الألياف الضوئية مرتبطًا بانتهاء أعمال توصيل هذه المرافق.

وشدد بدوي على أن مرفق التكنولوجيا أصبح مرفقًا أساسيًا وليس ترفيهيًا، مثله مثل المياه والكهرباء، مؤكدًا ضرورة تطوير البنية التحتية للاتصالات باعتبارها أساسًا مهمًا لنجاح التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات التكنولوجي