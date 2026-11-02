رئيس اتصالات النواب يطالب باستكمال تشغيل مكاتب البريد المجهزة بالخدمات الحكومية وتعميم ماكينات Atm

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، أهمية استكمال منظومة تطوير مكاتب البريد المصري، والاستفادة من المباني التي تم إنشاؤها وتجهيزها ولم تدخل الخدمة حتى الآن، مطالباً بحصر هذه المكاتب والتنسيق مع الهيئة القومية للبريد لسرعة تشغيلها، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها في إنشاء تلك المنشآت وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين.

وطالب بدوي خلال اجتماع اللجنة بحضور داليا الباز رئيس الهيئة القومية للبريد بالعمل على تزويد مكاتب البريد بالماكينات اللازمة لتقديم الخدمات atm، وفقاً لخطة الهيئة واستراتيجيتها للتطوير والتحول الرقمي، مشيراً إلى أن البريد المصري لم يعد يقتصر على تقديم الخدمات البريدية التقليدية، وإنما أصبح يقدم منظومة متكاملة من الخدمات التكنولوجية والمالية، وخدمات شحن الطرود والأحوال المدنية، بما يجعله أحد منافذ تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وشدد رئيس اللجنة على ضرورة التوسع في خطة البريد التي تستهدف الوصول بالخدمات الحكومية والمالية إلى أكبر عدد من المواطنين، خاصة في المناطق والقرى التي لم تحصل على نصيب كافٍ من هذه الخدمات، من خلال الاستفادة من مكاتب البريد المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.