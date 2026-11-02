اتصالات النواب تناقش اتفاقية التعاون بين البريد المصري والاتحاد البريدي العالمي

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اجتماعًا، بحضور داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، لاستعراض ومناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 2026، بشأن الموافقة على الملحق رقم (1) لاتفاقية التعاون بين الهيئة القومية للبريد والاتحاد البريدي العالمي، والموقع عليه بتاريخ 27 نوفمبر 2025.

وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اتفاقية التعاون بين الهيئة القومية للبريد والاتحاد البريدي العالمي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الدولي وتطوير منظومة الخدمات البريدية، بما يسهم في مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، ورفع كفاءة الخدمات البريدية واللوجستية، وتعزيز قدرة البريد المصري على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأضاف بدوي أن الاتفاقية تدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحديث البنية التكنولوجية لقطاع البريد، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز دور البريد المصري باعتباره أحد المؤسسات الخدمية المهمة في دعم الاقتصاد الوطني.