رئيس اتصالات النواب: نسبة تسوق المصريين إلكترونياً بلغت نحو 68%

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن نسبة تسوق المصريين إلكترونياً بلغت نحو 68%، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن تصل هذه النسبة بنهاية العام لـ 70%.

وأضاف، بدوي، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على قناة "الحياة"، أنه بدأ العمل باللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، موجهًا عدة نصائح للمواطنين منها ضرورة التأكد من المتجر الذي تتعامل معه.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إلى أن هناك متاجر إلكترونية وهمية قامت بالنصب على المواطنين وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.